12 lat nauki angielskiego i nie mogłam wydusić słowa. Nie musicie powtarzać moich błędów. Fot. materiały prasowe

Znasz wszystkie czasy, bezbłędnie wstawiasz końcówki na testach, a potem lecisz na pierwsze wymarzone wakacje i paraliżuje cię zamówienie jednej kulki lodów. Brzmi znajomo? Dokładnie ten sam problem ma wielu moich znajomych. Bariera w naszych głowach nie pozwala nam wykrztusić z siebie nawet jednego zdania. Na szczęście nasze dzieci nie muszą przez to przechodzić.

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Opowiem wam, jak to było ze mną. Pierwszy rok studiów, w kieszeni studencki budżet, ale udało mi się upolować bilety do włoskiej Lamezii Terme za całe trzy stówki. Szczęśliwa pędzę na lotnisko, ląduję na południu Włoch, docieram do centrum. A tam upał, i to taki, że asfalt klei się do butów, więc pierwsze kroki kieruję prosto do lokalnej lodziarni. W końcu nie ma nic lepszego niż włoskie gelato. Wybieram smaki z lady, uśmiecham się do włoszki po drugiej stronie i w tym momencie... następuje klasyczny "zong".

Miałam za sobą 12 lat nauki angielskiego. Od dzieciaka wkuwam Present Simple, Past Continuous, a obudzona w środku nocy potrafiłabym wyrecytować zasady Future Perfect Continuous. Szkoła w zakresie angielskiej gramatyki dała mi bardzo wiele, prymusi pewnie znają ją lepiej niż niejeden Brytyjczyk. Ale kiedy miałam po prostu poprosić o czekoladową kulkę w wafelku, stanęłam jak słup soli. W tle brakowało tylko cykania świerszczy. To było moje pierwsze bolesne zderzenie z blokadą językową.

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Fot. wygenerowane za pomocą AI.

Angielski to nie tylko formułki. Można inaczej

Moje odblokowywanie się w mówieniu po angielsku trwało i to niemało. Na dobre otworzyłam się dopiero, kiedy zaczęłam podróżować i usłyszałam, że nie tylko moja mówiona gramatyka czy wymowa nie są perfekcyjne. Dziś jako dziennikarka podróżniczka wylatuję w świat kilkanaście razy w roku, często daleko poza Europę. Przez to bywa, że przez całe tygodnie częściej mówię po angielsku niż po polsku.

Czy brzmię jak perfekcyjny native speaker? Oczywiście że nie. Nadal przekręcam słowa, mam dość wyraźny polski akcent, a w kwestii czasów ograniczam się do tych najprostszych. Tak wygląda życie. Ale przez lata wyjazdów przekonałam się, że nikt nie wyśmieje mnie za drobne potknięcie, zwłaszcza jeśli angielski dla niego też jest językiem obcym. Liczy się to, że potrafię się dogadać, zapytać o drogę, pożartować z lokalnym przewodnikiem, potargować się na bazarze.

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Ten językowy luz złapałam jednak dopiero w drodze. I tu pojawia się pytanie: czy dzisiejsze dzieci naprawdę muszą czekać aż do pierwszego samodzielnego wyjazdu za granicę, żeby przestać bać się mówić? Otóż nie. Z ciekawości zajrzałam na platformę Novakid i obejrzałam udostępnione przez markę nagrania z ich zajęć. I szczerze, gdybym miała takie narzędzia tych kilkanaście lat temu, do scen we włoskiej lodziarni nigdy by nie doszło.

Fot. materiały prasowe

Szkoła daje podstawę. Novakid stawia na rozmowę

To, co przekonuje mnie w udostępnionych mi materiałach z indywidualnych zajęć 1:1 z native speakerem, to inne podejście do nauki. Szkoła jest fajna, bo to w niej uczymy się masy słówek, poznajemy zasady gramatyczne, piszemy, czytamy słuchamy. Lekcje dają nam teorię, która jest podstawą i sprawdziany, które skutecznie motywują nas do nauki. W Novakid można zacząć stosować to wszystko w praktyce. I to bez ryzyka, że koledzy z ławki będą się śmiać. Nie ma tu atmosfery sztywnego odpytywania, stresu czy oceniania. Twórcy platformy stworzyli dla dzieci środowisko, w którym język służy do zabawy i komunikacji.

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Na nagraniach widać, jak lektor prowadzi zajęcia: jest dużo ruchu, interaktywne gry, kolorowe ilustracje, animacje i pełne dopasowanie tempa do konkretnego dziecka. Native speaker nie wygłasza wykładu dla 20 osób w klasie, tylko cały czas zachęca malucha do mówienia, reaguje z entuzjazmem i buduje jego pewność siebie. Dzieciaki uczą się tam, że błędy są normalne i nie muszą zmuszać nas do milczenia. Dziecko nie boi się odezwać, bo nikt nie łapie go za słówka. Natomiast dla rodzica dużym plusem jest sam interfejs. Wszystko jest przejrzyste, a postępy dziecka można na bieżąco śledzić na swoim koncie.

Pierwsze międzynarodowe znajomości bez wychodzenia z domu

Indywidualne spotkania 1:1 to podstawa, ale jako podróżniczka ze znajomymi w wielu zakątkach świata doceniłam dodatkowy format, czyli zajęcia grupowe Open World. To lekcje na żywo prowadzone przez native speakerów, na których w małych grupach spotykają się dzieci w wieku od 4 do 12 lat z różnych zakątków świata.

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Wspólnie wykonują zadania, bawią się i rozmawiają. Z perspektywy kogoś, kto zjeździł pół globu, uważam, że to genialny pomysł. Dziecko od najmłodszych lat oswaja się z różnymi akcentami, poznaje inne kultury i zawiera pierwsze międzynarodowe znajomości bez wychodzenia z własnego pokoju. Rodzice mogą dowolnie wybierać terminy dopasowane do poziomu dziecka, a między zajęciami maluchy mają dostęp do dodatkowych ćwiczeń i narzędzi wspieranych przez AI.

Fioletowy Piątek szansą na przetestowanie platformy ze zniżką

Hasło najnowszej kampanii Novakid brzmi "You’re Gonna Need a Bigger World" i trudno o lepsze podsumowanie tego, co daje swobodny angielski. W jego nauce nie chodzi o to, żeby bezbłędnie rozwiązywać testy, ale o to, by odważyć się mówić i otworzyć dziecku drzwi do świata pełnego podróży czy nowych znajomości.

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Jeśli chcecie sprawdzić, jak to działa w praktyce, idealna okazja nadarza się już 27 listopada. Novakid organizuje wtedy Fioletowy Piątek (swoją wersję Black Friday). Wybrali fiolet, bo to kolor ich marki. Z tej okazji przygotowano rabaty do 40 proc. na pierwszy miesiąc subskrypcji. Wystarczy, że użyjecie jednego z kodów rabatowych:

Pakiet Bronze (2 zajęcia tygodniowo): 30 proc. rabatu na pierwszy miesiąc (od drugiego miesiąca cena regularna) z kodem 30OKAZJA. Pakiety Silver i Gold (3 lub 4 zajęcia tygodniowo): 40 proc. rabatu na pierwszy miesiąc oraz 10 proc. rabatu na każdy kolejny miesiąc z kodem 40BLACK.

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