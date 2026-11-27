Przez lata scenariusz był zawsze taki sam. Siwiejący dyrektorzy marketingu w szklanych wieżowcach spoglądali na ekran smartfona z mieszaniną pobłażliwości i wyuczonej wyższości. Ot, nastolatki tańczą przed kamerką, rzucają w siebie memami i proszą o lajki. Dziś wszyscy wiemy jak ważny jest influence marketing. Rozmawiano o tym podczas wydarzenia Loud Congress, który odbył się w warszawskim hotelu Belloto.

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Dziś okazuje się, że dzieciaki w za dużych bluzach wcale nie mają zamiaru pukać do gabinetów zarządu. One po prostu zdejmują te drzwi z zawiasów, wchodzą do środka i wystawiają rachunek. Nie są już tylko rubryką "target: 18-24" w zakurzonych prezentacjach domów mediowych ani tanimi słupami ogłoszeniowymi, którym wystarczy wysłać paczkę PR-ową z kremem, by zrobili zasięgi. Stali się przedsiębiorcami, którzy tworzą marki, budują fabryki, czyszczą sklepowe półki w dwadzieścia minut i generują widownię, o której tradycyjna telewizja może wspominać już tylko w kronikach dawnej świetności.

Świat tradycyjnego kapitału zrozumiał jedno: albo nauczy się języka Pokolenia Z, albo zniknie z planszy.

Doskonale tę zmianę sejsmiczną widać w warszawskim Hotelu Bellotto, gdzie odbyła się druga edycja LOUD congress – zamkniętego szczytu na zaledwie dwieście zaproszeń, zorganizowanego przez agencję Mistify, Bonnier Business Polska i grupę Brokies. Gdy spojrzeć na agendę i nazwiska – od Margaret, przez Wojtka Golę i Izaka, po szefów marketingu Danone czy Etam – widać wyraźnie, że skończył się czas kółek wzajemnej adoracji i teoretyzowania o "nowych trendach". Zaczęło się twarde liczenie wpływów.

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Jak trafnie zauważa Mariusz Mistewicz, prezes Mistify, Gen Z to pierwsza generacja, która nie zamierza adaptować się do rynkowych reguł. To rynek musi w panice naginać się pod nią.

Koniec ery partyzantki i wesołej twórczości internetowej ma jednak drugą stronę medalu, znacznie mniej kolorową niż instagramowe filtry. Zasięg przestał być beztroską zabawą w popularność, a stał się wektorem realnej władzy – a władza w gospodarce rynkowej natychmiast przyciąga prawników, urzędy i algorytmy. Kiedy Tomasz Palak bierze na warsztat checklisty prawne dla influencerów i agencji, a prelegenci pochylają się nad AI Act czy kontrolami UOKiK-u, staje się jasne: creator economy wchodzi w fazę dojrzałą. Skończyło się "pytacie mnie w privach o ten krem". Zaczęły się paragrafy, podatki i odpowiedzialność za to, czym karmi się miliony młodych głów.

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Bo czym właściwie jest dzisiejszy algorytm? Czy twórcy są jeszcze reżyserami tego spektaklu, czy tylko trybikami w maszynie optymalizacji uwagi, które w pogoni za klikami sami padają ofiarą zaprojektowanej przez korporacje neurochemii? O tym nie mówi się w laurkowych wywiadach, ale trzeba o tym mówić, gdy na stole leży raport Instytutu Monitorowania Mediów obnażający realną siłę nabywczą TikToka.

Najlepszym dowodem na to, kto dziś naprawdę pociąga za sznurki, był finałowy werdykt kapituły nagród Pokolenie LOUD 2026. Tu nie było miejsca na przypadek, a lista laureatów bezlitośnie obnaża dzisiejszy układ sił:

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Marka roku: Żabka – czyli dowód na to, jak tradycyjny retail może stać się naturalnym ekosystemem młodych, jeśli tylko przestanie traktować ich jak petentów, a zacznie jak partnerów. Streamer roku: Young Multi – symbol transformacji od nastoletniego YouTubera do instytucji kształtującej język, gusta muzyczne i formaty internetowe. Gamer roku: Piotr "Izak" Skowyrski – człowiek-instytucja, który dawno udowodnił, że gaming to nie piwniczna rozrywka, lecz potężny sektor rozrywkowy z budżetami idącymi w miliony. Produkt influencera roku: PIK PIK × Relab × Swarovski "A STAR" – bezkompromisowa kolaboracja pokazująca, że streetwear od internetowych twórców wchodzi na salony dóbr luksusowych i natychmiast znika z magazynów. Utwór influencera roku: Per Dżinn – "SAMA" – bo dziś listy przebojów nie powstają w gabinetach wielkich wytwórni płytowych, lecz rodzą się organicznie w sieci. Wydarzenie roku: OSHEE All-Stars Festival – namacalny dowód, jak łączyć markę napoju, świat sportu i internetowe gwiazdy w gigantyczny format doświadczeniowy.

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LOUD congress nie jest kolejnym eventem, gdzie ludzie w marynarkach opowiadają o "synergii brandu z młodym konsumentem". To raczej zapis tektonicznego pęknięcia. Stary świat korporacji, hierarchii i wielomiesięcznych procedur akceptacji zderza się tu ze światem błyskawicznej konwersji, gamingu, streamingu na żywo i bezkompromisowej autentyczności.

Za realizację kongresu odpowiada Mistify – agencja influencer marketingu łącząca młode pokolenie z kapitałem, wiedzą i możliwościami biznesowymi.

Współorganizatorami i partnerami strategicznymi wydarzenia byli Bonnier Business Polska, wydawca „Pulsu Biznesu” i serwisu Bankier.pl, oraz grupa Brokies.

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Partnerami wydarzenia byli Bandi Cosmetics, Warszawski Instytut Bankowości, Instytut Monitorowania Mediów, PIRXstream, Krajowe Centrum Edukacji Ekonomicznej i Match Matcha.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły czołowe redakcje: Dropsy, PRoto.pl, naTemat, Spider’s Web, Radio ESKA, Super Express, Bezprawnik i Biznes Info.

Więcej informacji o kongresie można znaleźć na stronie www.loud.pl.