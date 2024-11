Wracając do nowych włosów cesarzowej brytyjskiej mody, choć w pierwszym momencie ich siwy kolor szokuje, to przypomnieć trzeba, że Westwood od dawna jest w świecie mody ambasadorką starszych kobiet i bardzo chwali ich styl. Jej zdaniem to kobiety powyżej 70 roku życia są najbardziej stylowymi obywatelkami Wielkiej Brytanii. Projektantka nie ma nic przeciwko młodym ludziom, ale uważa, że „wszyscy wyglądają tak samo”. – Jedynie moi rówieśnicy wyróżniają się dzisiaj na ulicach, reszta to klony. Młodzi są konformistami, wszyscy kupują to samo w tych samych sklepach sieciowych. To urodzeni konsumenci, ale w ich wyglądzie nie ma nic wyjątkowego. Wspaniale ubierają się za to seniorzy. Dostało się nawet ulubienicy Brytyjczyków, księżnej Kate, która często nosi ubrania z sieciówek i zdaniem projektantki wygląda nijako.