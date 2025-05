Pierwsza dama Anna Komorowska Fot. P. Molecki/Kancelaria Prezydenta

Co Pani robi, aby pozostać w dobrym zdrowiu? Czy pilnuje Pani terminów badań prewencyjnych?

Tak, oczywiście. Regularnie wykonuję badania. Profilaktyka zdrowotna jest bardzo ważna. W wielu przypadkach to przecież systematyczne poddawanie się badaniom profilaktycznym daje szansę na wykrycie choroby w jej początkowej fazie, a w konsekwencji możliwość wyleczenia. Zdrowie jest jedną z największych wartości. Powinniśmy o nie dbać nie tylko wtedy, kiedy dzieje się coś niedobrego, ale każdego dnia. Wiadomo, że lepiej jest zapobiegać niż się leczyć. Bardzo się cieszę, że promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna są tematami coraz częściej podejmowanymi, także przez media. Poza rozwiązaniami systemowymi, bardzo istotne jest uświadamianie społeczeństwa, wyjaśnianie dlaczego i po co tak wiele mówimy na temat zdrowia, jak ważna jest profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia.

Jak Pani zdaniem należy zwrócić kobietom uwagę, że lepiej jest dbać o zdrowie i dobrą kondycję, niż potem się leczyć. Że prewencja jest lepsza niż chirurgia.

Myślę, że ta świadomość wśród Polek i Polaków jest coraz większa. Niezwykle istotny wkład w promocję badań profilaktycznych kobiet i zdrowego stylu życia mają instytucje pozarządowe: fundacje, stowarzyszenia, kluby. Rak piersi jest jednak jednym z najważniejszych problemów zdrowotnych Polek. Szacuje się, że co 16 Polka w ciągu swojego życia zachoruje na raka piersi. Dlatego bardzo dobrym znakiem jest coraz większa liczba kampanii społecznych i akcji edukacyjnych na dużą skalę, które podnoszą świadomość nie tylko kobiet, ale całego społeczeństwa w kwestiach profilaktyki. Kiedy tylko mogę staram się wspierać takie inicjatywy, wiele z nich obejmuję patronatem. Cieszę się, że akcji zajmujących się zdrowiem kobiet jest coraz więcej, a także, że pojawiają się takie, które skierowane są do mężczyzn. Wśród wielu cennych inicjatyw warto wymienić: Marsz różowej wstążki, kampanię „Piękna, bo zdrowa”, Fundację „Rak'n'Roll. Wygraj Życie” ,Federację Stowarzyszeń „Amazonki.

Kobiety wykazują się większą dbałością o swoje zdrowie, ale profilaktyka powinna dotyczyć zarówno mężczyzn jak i kobiet. Będziemy żyli coraz dłużej i badania profilaktycznych będą miały coraz większe znaczenie dla poprawy naszego zdrowia i jakości życia, ale także z punktu widzenia finansów publicznych.

Bardzo ważne jest także, że coraz więcej akcji i działań edukacyjnych odbywa się już na poziomie szkół. Wychowywanie dla zdrowia jest jednym z bardzo ważnych zadań.

Jaką rolę odgrywa rodzina w profilaktyce prozdrowotnej? Jak to wygląda u Pani w rodzinie?

Rodzina ma bardzo duże znaczenie w kształtowaniu nawyków i zachowań prozdrowotnych. To w rodzinie uczymy się dbałości o zdrowie własne i innych. Ale rodzina jest ważna także z innych względów. To najbliżsi często zauważają pierwsze symptomy choroby. Ich czujność jest niezwykle istotna by zaalarmować, gdy pojawiają się problemy ze zdrowiem któregoś z członków rodziny. Potrzebne jest również wsparcie bliskich, a ono jest czasami nawet ważniejsze niż czynniki czysto medyczne. W rodzinie wreszcie można się wzajemnie mobilizować i przypominać o regularnych badaniach. Ja również zawsze rozmawiałam i nadal rozmawiam z dziećmi o konieczności profilaktyki prozdrowotnej.