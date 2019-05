przed wyzwaniem

W

yzwaniem jest spisanie tego, co zapamiętałam. Zamknięcie w słowa, zdania - wydarzeń minionych... ukształtowały mnie, wyrzeźbiły - nie byłabym dziś osobą, jaką jestem. Kim jestem. Wydarzenia piękne i bardzo dziwne, czasami bardzo złe. To będzie pisanie o wielkim szcześciu i równie wiekim nieszczęściu. Czuję topornośc swojego pisania, długo nie pisałam. A to jest tak, jak z grą na fortepianie, po przerwie trzeba długo gamy, pasaże, etiudy, żeby rozruszac palce, giętkość przegubu, dłoni, żeby zmiękczyć uderzenie w ton, nie odbierjąc mu siły... Patronem przedsięwzięcia - wyzwania niech będzie mój kiedyś-przyjaciel, mistrz, rektor PWSFTviT w Łodzi, przyjaciel nie tylko mój... wielu studentów, pracowników Szkoły wspomina Go z czułością. On i prof. Maria Kornatowska. Spisanie tego też, co wiem o Edwardzie Stachurze, a co napisać mogę, czym mogę podzielić się. Napisanie o wydarzeniu - rewolucji - które zmieniło całe moje życie - przyjęcie Get, listu rozwodowego, w mojej obyczajowości, bardzo ważnego dokumentu. Spisywanie.Drodzy Czytelnicy,nie wiem, czy temu podołam ale piszę szczerze, wszelkie zapędy kreacji - usuwam, wymiatam - nie chcę.Czego chcę? - pozostawić ślad tego, co mi się w życiu przydarzyło.Może to kogoś zainteresuje, może przyda się do czegoś.Będę pisała o ludziach-moich pasjach.Bardzo ciekawe literackie doświadczenie, a przecież pisywałam do Kwartalnika Filmowego, Midrasza, Charakterów, Krasnogrudy, Medytacji... Zobaczymy.