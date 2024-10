Krótkoterminowe, niespójne działania powodują opór i emocje, co decyduje o ich nieskuteczności. Reforma edukacji to temat, który może wywołać kontrowersje i sprzeciw różnych grup społecznych. Dlatego wymaga długoterminowego planowania i konsultacji społecznych, które w efekcie doprowadzą do konsensusu co do kierunku zmian.