Z aczęłabym od pytania, dlaczego to, czy Roman Giertych wystartuje i skąd, budzi aż takie emocje? W gruncie rzeczy chodzi przecież o jednego faceta, wyszczekanego i pewnego siebie, aroganckiego, który współtworzył LPR i lata temu był wicepremierem w rządzie PiS. Równocześnie jednak od lat zachowuje się inaczej – pozostając sobą, czyli kimś, kto mówi co myśli, i nie pozwala sobie w kaszę dmuchać, przeszedł na stronę opozycji i aktywnie ją wspiera, za co spotkały go ze strony rządu szykany. Bynajmniej nie błahe.





Michalik: Czym jest sprawa powrotu Giertycha do polityki? Soczewką, w której możemy się przejrzeć

