W czerwcu startuje turniej golfowy Mitsubishi Motors Golf Championship

Mitsubishi Motors Golf Championship

o będą drugie zawody pod nazwą Mitsubishi Motors Golf Championship. Turniejowi będzie towarzyszył piknik dla zawodników i zaproszonych gości. Gry w golfa spróbują aktorzy i ambasadorzy marki Mitsubishi Anna Cieślak i Bartłomiej Topa. Impreza startuje 16 czerwca na polu Sobienie Królewskie.



Tak jak rok temu Mitsubishi Motors Golf Championship cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Golfiści zarezerwowali wszystkie miejsca na turniej w ciągu kilku dni od uruchomienia zapisów.



Podejmij wyzwanie



Mitsubishi Motors od lat wspiera rozwój golfa w Polsce. Marka była partnerem przy Polish Masters, prawdopodobnie największym cyklu turniejów dla amatorów golfa w Polsce. Organizacja zawodów pod własną marką to kolejny krok w tym rozwoju.





- Do organizacji turnieju podchodzimy równie ambitnie, jak do produkcji naszych aut. Chcemy, żeby rozgrywki były dla golfistów wyzwaniem, a jednocześnie przyniosły im ogromną satysfakcję – mówi Yasuyuki Oyama, Prezes Zarządu Mitsubishi Motors Polska. – Pragniemy również przybliżyć ten wspaniały sport osobom, które nie miały wcześniej do czynienia z golfem. Stąd pomysł na towarzyszący turniejowi piknik.



W niedzielę 16 czerwca na polu golfowym Sobienie Królewskie Golf & CC pod Warszawą goście mogą liczyć na wiele atrakcji, które - zgodnie z hasłem marki Mitsubishi - nawiązują do tematyki podróżniczej.Uczestnicy pikniku spotkają się ze znanymi gośćmi, wezmą udział w konkursach z nagrodami i skosztują dań z czterech stron świata. Dzieci mogą liczyć na wiele gier i zabaw a także spróbować swych sił na ściance wspinaczkowej. Goście będą także mogli przetestować najnowsze, odpowiednie na każdą podróż, modele aut Mitsubishi - Eclipse Cross, Outlander, ASX i L200.W ramach pikniku uczestnicy wezmą także udział w lekcjach golfa pod okiem profesjonalnych trenerów. Wśród gości imprezy znajdą się Bartłomiej Topa i Anna Cieślak, którzy są ambasadorami Mitsubishi. Oboje spróbują swoich sił na polu golfowym.Znany z takich hitów filmowych jak „Drogówka” czy „Karbala” Topa zasiadł ostatnio za kierownicą najlepiej wyposażonej wersji Mitsubishi Outlandera - 2019 Instyle Plus CVT z napędem na 4 koła i benzynowym, 2-litrowym silnikiem o mocy 150 KM.Anna Cieślak jest jedną z mistrzyń polskiego dubbingu. Użyczyła głosu Annie z „Krainy Lodu”, a nawet samej Ciri w grze „Wiedźmin 3: Dziki gon”. Ambasadorką Mitsubishi jest już od ponad 3 lat i jeździ najpopularniejszym w Polsce modelu spod znaku Trzech Diamentów - Mitsubishi ASX.Turniej odbędzie się 16 czerwca na polu Sobienie Królewskie Golf & CC pod Warszawą.Więcej informacji o turnieju: mitsubishigolf.pl