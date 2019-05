Uwaga: miny, czyli spuścizna „dobrej zmiany”. (5) - Szkoła i kultura.

N

ieszczęście systemów, które z patologii czynią normę polega na tym, że patologia wrasta w ludzi i instytucje. Zatruwa przyszłość.

6-latki w szkole to europejska norma. Belgia zamierza obniżyć obowiązkowy wiek szkolny z 6-ciu do 5-ciu lat od września 2020 roku.Polska młodzież będzie spóźniona na starcie w stosunku do rówieśników z innych krajów zjednoczonej Europy. Wewnątrz kraju zlikwidowane gimnazja, które do pewnego stopnia wyrównywały szanse młodzieży wiejskiej i miejskiej. Pogłębia się pauperyzacja stanu nauczycielskiego, codziennie zniesławianego w TVP. Razi to szczególnie w czasie szczodrego obdarowania głodnych zastępów PiS. Obraża, gdy rząd - nieugięty wobec postulatów nauczycieli - nie żałuje na tucznik i krowy. Pod przewodem minister Zalewskiej spadamy w rankingach edukacyjnych. „The Economist” w roku 2018 umieścił Polskę poniżej Meksyku i Rosji. Jeszcze większe nieszczęście niż chaos, jaki zostawia Zalewska, kryje się treści nauczania, znowu pamięciowego, encyklopedycznego oraz wychowania, nasyconej poczuciem tragizmu i wyjątkowości polskiego losu – co zupełnie nie przystaje do współczesnych realiów.



Piętro wyżej, nasze szkolnictwo wyższe wciąż dołuje w rankingach międzynarodowych. Reforma wicepremiera Gowina, różnie oceniana, separuje funkcje naukowe i edukacyjne uczelni. Jedno jest pewne: ucierpi na tym jakość dydaktyki.



Sojusznikiem szkoły w formowaniu Polaka na miarę potrzeb i możliwości PiS miały być instytucje kultury. Niestety, nie spełniają tego zapotrzebowania. Usiłują być niezależne, a tego „dobra zmiana” nie toleruje. Zadanie dyscyplinowania świata kultury wzięli na siebie ministrowie Gliński i Sellin. Wywiązują się z tego zadania z gorliwością PRL-owskich politruków. Mecenat państwa pojmują jako narzędzie panowania partii nad kulturą i ujarzmiania twórców. A nawet odwetu na niepokornych. Ich łupem padły znamienite polskie sceny w Krakowie i Wrocławiu. Gliński zapisze się w historii jako autor nonsensownego, bo niepotrzebnego wykupu kolekcji Czartoryskich za 100 mln euro, wytransferowane na konto w Liechtenstein. Niezależni muszą odejść – jak Dorota Buchwald z Instytutu Teatralnego, pomimo protestów środowiska, bo trzeba zrobić miejsce dla małżonki korespondenta TVP w Berlinie Cezarego Gmyza. W ramach pedagogiki serwilizmu nie żałują swoim. Po przejęciu i okaleczaniu Muzeum II Wojny Światowej, jego budżet wzrósł o 6 mln złotych. Festiwal FAMA w Świnoujściu odpada, ale ks. Rydzyk uzyskał na swoje muzeum podwyżkę z 70 na 117 mln zł. Na szczęście, przy próbie zawładnięcia Europejskim Centrum Solidarności, pomorski suweren pokazał politrukom PiS gest Kozakiewicza. Zebrano więcej, niż potrzeba, by obronić niezależność ECS!



Centralizacja ułatwia kontrolę. Stąd zamysł połączenia Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Studia Miniatur Filmowych oraz studiów Kadr, Tor i Kronika. Inicjatywa, która już zyskała sobie miano tworzenia polskiego Mosfilmu. Nie wiem, ile jeszcze szkód kulturowych wyrządzi spółka Gliński-Sellin, zanim odejdą w niesławie, utrwaleni w kabaretowych skeczach. Wiem, że spowodują szkody trudno odwracalne .