Analiza demoralizacji władzy.

4 mln złotych wg Onet.pl kosztowały podatników przeloty Marszałka Kuchcińskiego (z PIS) helikopterami i samolotami rządowymi VIP. Nikt go nie kontrolował, miał na wszystko przyzwolenie, a po fakcie Prezes usankcjonował patologię, jaką są loty rodziny polityków samolotami przeznaczonymi do ważnych celów publicznych.Dlaczego Marszałek Kuchciński to robi?Lata bo chce, bo lubi, a skromność władzy była tylko hasłem PIS na wybory. Nikt mu nie zabrania, nikt nie ogranicza go, nikt go nie kontroluje. Władza specjalnie zabrała opozycji i społeczeństwu większość narzędzi kontroli: niezależną Prokuraturę, niezależne media publiczne, a nawet Urząd Ochrony Danych Osobowych, częściowo sądownictwo, zaraz przejmie NIK.Ministrowie zwlekają z odpowiedziami na interpelacje, nie przekazują dokumentów, informacji w odpowiedzi na zapytania społeczeństwa czy dziennikarzy, nawet gdy jest wyrok sądu ( brak jawnych list poparcia kandydatów do KRS). W kolejnej kadencji chcą przejmować wolne media.Czy tak wygląda demokracja, czy już raczej PISokratura?Oligarchia, gdzie rządzą i korzystają z władzy nieliczni, ci z legitymacją PIS. Gdzie społeczeństwo nie ma możliwości i prawa kontrolować władzy.Zwykły Polak tkwi w korku, a nad nim na narty przelatuje Marszałek Sejmu z rodziną. PIS przyzwala swoim politykom na PISancjum, TVPIS to ukrywa. Wmawia, że nic się nie stało. Szuka sztucznych, zastępczych tematów, manipuluje.Tak było z nagrodami rządu, Misiewiczem, ukrywaniem majątku przez Premiera, czy ogromnymi pieniędzmi dla umiarkowanie kompetentnych pracownic Prezesa NBP.4mln zł na przeloty: do domu, na narty, na odpust. A moze tez na grilla do znajomych czy kino?Nie znamy wszystkich celów, ale widzimy, ze nie były to ważne sprawy publiczne. A taki powinien być powód korzystania z samolotów rządowych czy wojskowych.Nie są to taksówki dla polityka i jego rodziny czy znajomych.Ale lider PIS Prezes Jarosław Kaczynski zamiast odwołać Marszałka, sankcjonuje tę patologię, pozwala oficjalnie zabierać rodzinę do samolotów rządowych za drobną zapłatą.Hasło „do bólu, niczym gorącym żelazem, będziemy wypalać patologie”, okazuje się, że nie dotyczy polityków PIS.Wychodzi na to, że PIS przejęło władzę, nie po to, żeby naprawiać Polskę, tylko najpierw zapewnić sobie bezkarność, a potem korzystać na całego z zasobów panstwa.Ale 13 października będzie okazja, żeby oderwać od koryta, od samolotów VIP PISowskich polityków. Sami nie odejdą, sami nie zrezygnują z nagród, lotów VIP na narty, zarządów SSP i innych przywilejów. Mamy, jako obywatele, moc czynienia zmian, skorzystajmy z niej.