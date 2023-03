Scenarzystka: jak stworzyć historię, która wciągnie widzów lub czytelników?

S cenariusz to fundament każdej produkcji filmowej, serialu, czy teatralnego spektaklu. To na jego podstawie powstają dialogi, akcja, a także wizualne obrazy, które trafiają do widza. Nie jest łatwo napisać dobry scenariusz, ale z pewnością warto poświęcić czas i wysiłek na jego dopracowanie. Jakie są zatem najważniejsze cechy dobrego scenariusza?