Kiedy depilacja laserowa jest skuteczna?

epilacja laserowa to metoda na trwałe pozbycie się niechcianych włosków. To praktyczne rozwiązanie, które ma zwolenników nie tylko wśród kobiet, ale i mężczyzn. Czy każdy się do niej kwalifikuje i od czego zależą efekty?. O tym mówi dr Marek Wasiluk z warszawskiej kliniki L’experta.Medycyna estetyczna i kosmetologia dysponują wieloma metodami skutecznego i co ważne trwałego usuwania owłosienia. Wykorzystują one nowoczesne technologie, które w różny sposób termicznie uszkadzają cebulkę włosową. Podgrzanie jej do odpowiedniej temperatury sprawia, że ona obumiera i nie wyrasta z niej już nowy włos. Pamiętajmy jednak, że aby zabieg był skuteczny musi zadziałać odpowiednio mocno na cebulkę włosową, ale jednocześnie musi być bezpieczny, czyli nie może poparzyć jednocześnie skóry, w której ten włos jest przecież umiejscowiony. Jak więc to rozdzielić?Jak mówi dr Marek Wasiluk z warszawskiej kliniki L’experta , aby zrozumieć proces depilacji laserowej trzeba wiedzieć, że światło urządzenia pochłaniane jest przez naturalny barwnik czyli melaninę. - Znajduje się on w cebulce włosowej, ale i skórze! Im go jest więcej i im jest on ciemniejszy w danej strukturze, tym bardziej zostanie ona podgrzana a inne jaśniejsze mniej.- Lasery działają więc wybiórczo i to dlatego:• uszkadzanie najciemniejszych i największych cebulek (zawierających najwięcej ciemnego pigmentu, w którym będzie łatwo kumulowała się energia lasera), a więc depilacja ciemnych i grubych włosów jest najprostsza;• im ciemniejsze włosy i jaśniejsza skóra, a więc im większy między nimi kontrast, tym zabieg depilacji laserowej również jest skuteczniejszy. Wynika to z faktu, że wówczas można użyć odpowiednio dużych parametrów naświetlania, które pozwolą uszkodzić cebulkę włosa, jednocześnie bez obaw, że laser poparzy również skórę;• z tych samych względów nie da się stosować epilacji u osób czarnoskórych lub mocno opalonych, u których nagromadzenie melaniny w skórze jest zbyt duże i ryzyko poparzenia jest za duże;• z kolei siwych włosów nie można usunąć za pomocą depilacji laserowej w ogóle, ponieważ są one zupełnie pozbawione pigmentu;• bardzo cienkie i jasne włosy nawet u ludzi o jasnej karnacji także sprawiają najwięcej problemów w depilacji laserowej.Tak więc bardzo ważne dla efektów depilacji laserowej jest to, jakiego koloru i grubości mamy włosy i jaką karnację.Dr Marek Wasiluk tłumaczy, że jeśli już wiemy jaki jest nasz fenotyp, do niego powinna być dobrane właściwe urządzenie. - Nie każdy bowiem wie, że tak naprawdę jest wiele rodzajów laserów do depilacji i innych urządzeń, które nimi nie są, a również podgrzewają i uszkadzają cebulki włosowe. I nie mówimy tu o markach sprzętu, tylko o rodzajach technologii! Każda z nich działa nico inaczej i jest tak naprawdę przeznaczona do nieco innego rodzaju owłosienia. Kluczem więc do skutecznej i bezpiecznej depilacji jest dobre zakwalifikowanie pacjenta do właściwego zabiegu. -Najczęściej wykorzystywane w Polsce są lasery diodowe. Zdają dobry efekt przy kolorze skóry w naszej szerokości geograficznej, jednak zabiegi nimi mogą być nieco bolesne i łatwiej o poparzenie, dlatego parametry nie mogą być za wysokie i czasami trzeba więcej zabiegów dla dobrych efektów.Laserem dobrze dostosowanym do polskiej populacji, jest laser aleksandrytowy. Zabiegi nim wykonywane są najmniej bolesne i bezpieczne, ponieważ najtrudniej jest tym laserem poparzyć i wywołać przebarwienia, a przy tym dają dobre efekty.Ostatnim typem laserów, którymi można wykonywać depilację, są lasery neodymowo-yagowe. Jak mówi specjlisty kliniki L’experta są to lasery „ostatniej szansy”, wykorzystywane wtedy, kiedy żadne z wymienionych wcześniej nie są w naszym przypadku skuteczne. - Urządzenia te są bardzo bezpieczne, jednak zabiegi z ich użyciem są też bardzo bolesne. Penetrują bardzo głęboko, dlatego stosuje się je głównie wtedy, kiedy inne urządzenia nie działają. Jest to też laser, który najlepiej sprawdza się przy depilacji robionej u mężczyzn. Bo przecież warto wspomnieć, że z depilacji laserowej korzystają też panowie. A ten laser jest idealny do usuwania np. zarostu, w przypadku którego cebulki są położone głębiej niż w przypadku innych włosów – tłumaczy dr Marek Wasiluk.Mamy też urządzenia nie będące laserami, ale również wykorzystujące działanie światła jak SHR lub IPL. Fale, które emitują są o różnych długościach, nie są to więc urządzenia tak selektywne jak lasery, muszą więc działać nieco słabiej, aby były bezpieczne. Dlatego w ich przypadku dobrze jest usuwać cienkie, ciemne włosy na jasnej skórze.Istnieje też E-light, czyli połączenie światła jak w SHR i IPL z prądem RF, który kumuluje się w cebulce włosowej. Zabieg sprawdza się też przy nieco jaśniejszych włosach, ale i jasnej karnacji.Kolejną technologią jest również elektroepilacja. Jak już wiemy trudności z usunięciem występują w przypadku włosów bardzo jasnych oraz siwych, które nie posiadają barwnika. Wtedy jedynym rozwiązaniem jest tzw. elektroepilacja, czyli zabieg, w którym wykorzystuje się działanie prądu w celu uszkodzenia komórek macierzystych włosa. W trakcie zabiegu prądem usuwany jest każdy pojedynczy mieszek włosowy z osobna, przez co zabieg staje się czasochłonny. Elektroliza jest sposobem na pozbycie się pojedynczych włosów z ciała lub z twarzy. Rozważać ją mogą szczególnie kobiety, którym pojedyncze włosy wyrastają w niepożądanych miejscach, takich jak górna warga lub bródka.Jak widać, dobrej jakości, prawidłowo używany sprzęt, koniecznie odpowiednio dobrany do typu włosów i skóry pacjenta to klucz skuteczności depilacji.Niezwykle ważne jest również umiejętne wykonanie zabiegu, a więc wiedza, doświadczenie i odpowiednie podejście specjalisty. Gwarantuje ono nie tylko skuteczność terapii, ale również bezpieczeństwo. To osoba wykonująca zabieg ustawia parametry urządzenia. Zbyt niskie będą nieskuteczne. Zbyt wysokie mogą wywołać poparzenia.Drugą bardzo ważną kwestią zależną od specjalisty jest jego dokładność i rzetelność podczas wykonywania zabiegu. Dobrze wykonany zabieg to naświetlanie całego obszaru ciała poddawanego terapii centymetr po centymetrze. Zabieg wykonany szybko jest niedokładny, daje mniejsze efekty i w konsekwencji trzeba zrobić więcej zabiegów. Jeśli więc depilacja nóg trwała pół godziny jest prawie pewne, że zabieg był wykonany niedokładnie.Dr Marek Wasiluk zwraca uwagę, abyśmy pamiętali również, że nie da się usunąć wszystkich włosów podczas jednego zabiegu depilacji laserowej, a to dlatego, że włosy przechodzą cztery różne fazy rozwoju. Najwięcej, melaniny, która gwarantuje skuteczność zabiegu znajduje się w fazie wzrostu. Podczas pierwszego zabiegu usuwamy więc tylko te włosy, które aktualnie w niej są. Aby usunąć pozostałe trzeba odczekać kilka tygodni, aż wejdą w odpowiedni etap. Dla pełnego wydepilowania laserowego danego obszaru ciała konieczny jest więc cykl 6 zabiegów z przerwami trwającymi od 4 do 6 tygodni. Ważna jest więc konsekwencja pacjenta, który musi przestrzegać terminów zabiegów i zalecanych odstępów między nimi. Inaczej efekty mogą być niesatysfakcjonujące.