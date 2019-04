Migdałowe z borówką na Święta

Migdałowe z borówką • M.Kozyra

K

olejny wspaniały przepis z książki Simple! Lekkie ciasto, idealne na Wielkanoc!Składniki:150g masła190g cukru drobnego2 cytrynyłyżeczka ekstraktu waniliowego3 jajka90g mąki2 łyżeczki proszku do pieczenia110g mielonych migdałów200g borówek amerykańskich70g cukru pudru1. Ubij całe jajka. Odstaw.2. Połącz masło, cukier, sok z połowy cytryny i startą skórkę z połowy cytryny, ekstrakt i niech mikser to wszystko zmiesza. Dodaj ubite jajka, wymieszaj.3. Dodaj stopniowo mąkę, migdały i połowę borówek. Przełóż masę do nasmarowanej masłem foremki.4. Piecz w 180C 15 minut, po czym dodaj na górę resztę borówek, piecz następne 15 minut, a potem jeszcze 25 minut przykryte folią. Przeprowadź test patyczka, ma wyjść suchy!5. W między czasie wymieszaj 2łyżki soku z cytryny z cukrem pudrem, dobrze wymieszaj i polej wystygnięte ciasto. Jedz z jogurtem greckim i padaj z zachwytu!