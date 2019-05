Szparagi, kapary, koperek • M.Kozyra

S

zparagi mogłabym jeść bez przerwy! uwielbiam ten czas kiedy można! Spróbujcie sami!Kolejny przepis z książki Simple Y. OttolenghiSkładniki:2 wiązki szparagów zielonycholiwa30g masłagarść płatków migdałowychgarść kaparówgarść koperkusól i pieprz1. Nagrzej piekarnik do 200C.2. Dobrze wymyj szparagi, odetnij zdrewniałe końce. Nasmaruj oliwą, posól, popieprz.3. Ułóż na papierze do pieczenia i piecz do miękkości.4. W rondelku rozpuść masło, dodaj płatki migdałowe i kapary, trochę je podsmaż i posyp szparagi.Gotowe! cudne z białym winem i chlebem?5.