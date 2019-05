Wojciech Młynarski

Polska miłość

toś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe, bezchmurne niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie.Ten tekst piosenki, a raczej wiersz, zna chyba każdy z nas. Nucimy je, starając oddać sposób w jaki śpiewali ją Skaldowie, w chwilach radości, chcąc oznajmić całemu światu swoje szczęście. Zakochani pragniemy oznajmić całemu światu o swoim, jakże ulotnym, szczęściu. A kto najlepiej oddaje nastroje? Mistrz Wojciech Młynarski i jego znakomite wyczucie ludzkiej duszy. Czytając kolejne jego wiersze możemy mieć wrażenie, że nasz tekściarz i poeta siedzi w naszej duszy i skrzętnie wypatruje każdej naszej rozterki. A przecież wystarczy być zwykłym człowiekiem, by potrafić okazać swoje uczucie, by bez słów, zwykłą czułością pokazać całemu światu swoje uczucie. Wystarczy odrobina ciepła, by ktoś, kto leży koło nas rozumiał, że jest dla nas najważniejszy na całym świecie. Wystarczy odrobina wyczucia, by nigdy nie zwątpił w nasze uczucie. Trzeba je tylko umieć okazać. Wtedy nic nie jest straszne, nawet rozłąka i kilometry, które dzielą dwa serca.Czytajmy wiersze Młynarskiego, nućmy je i żyjmy. Choć przecież życie bez miłości kiepskim jest. A najgorszym jest, kiedy miłość trąci fałszem.