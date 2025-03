Mnie wybory, w takim samym stopniu co z urną, kojarzą się z lustrem. Dla społeczeństw i narodów są bowiem dobrą okazją, by przyjrzeć się sobie samym i odpowiedzieć na pytania – kim naprawdę jesteśmy, jacy jesteśmy i co nam w duszy gra.

W efekcie dostajemy coś na kształt wielkiego narodowego tableau, zbiorowej fotografii. 45 lat temu ogromne kolejki ustawiały się przed Muzeum Narodowym w Krakowie, by obejrzeć głośną wtedy, a słynną do dziś, wystawę Polaków portret własny. Czas był po temu doskonały. Trwało właśnie narodowe przebudzenie.

Dekadę później takie lustro sam sobie zafundował i już ponad trzy dekady się w nim przegląda. To, co w nim widzi, czasem może powodować smutek i zażenowanie, czasem, nawet po latach, satysfakcję i radosny sentyment. Narody, jak ludzie, mają w życiu chwile lepsze i gorsze. Czasem wiatr historii powoduje, że szczególnie wysoko fruwają śmieci.

W punkcie wyjścia najważniejsze jest wyczucie, czy w danym sezonie bardziej skuteczna będzie gra na białych czy czarnych klawiszach naszej duszy – odwoływanie się do nadziei, marzeń, pragnień i aspiracji, czy do lęków, obaw, fobii i urazów. Czy lepiej grać "na tak" czy "na nie".

Ta metafora może i literacko, i publicystycznie jest efektowna, ale w sensie literalnym, muzycznym, sensu wielkiego nie ma. Pianista musi oczywiście grać i na jednych, i drugich – białych potrzebuje, by grać dźwięki gamy C-dur, a czarnych do krzyżyków i bemoli.

Skoro tak, to i do polityki, jak do gry na fortepianie, trzeba umiejętnej kombinacji, wykorzystania obu rodzajów klawiszy, a do tego pogłębiania lub wyciszania dźwięków jednym z dwóch lub trzech pedałów. Dobry polityk musi mieć coś z artysty – umiejętność czytania nut, wirtuozerską sprawność oraz dar improwizacji. Oczywiście, jeśli chce być Blechaczem polityki, a nie jednym z niezliczonych wyrobników, którzy raczej uderzają w klawisze i fałszywe tony, niż grają pięknie i majestatycznie.