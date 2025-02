Ameryka, która akceptuje i do tego nagradza podejście do relacji międzynarodowych reprezentowane przez Władimira Putina , staje się parodią samej siebie i zaprzeczeniem wszystkiego, czym była przez ponad dwa stulecia, oraz wszystkiego, czym – mimo swych błędów, wad i deficytów – wydawała się być milionom ludzi na całym świecie.

Ameryka, która pogardza najwierniejszymi sojusznikami i ostentacyjnie nagradza swego największego adwersarza – brutalnego agresora i zbrodniarza wojennego – brutalnie masakruje to, co przez dwa stulecia było istotą jej ducha i tożsamości. Ameryka, która sprzyja tyranii i tyranię obłaskawia, niszczy sama siebie.

Wszystko po to, by zadowolić znienawidzonego przez wolny świat Putina. Roosevelt chciał Hitlera pokonać, a nie uszczęśliwić. Amerykańscy prezydenci, od Trumana począwszy, chcieli Sowietów pokonać, a nie zaspokoić. Cała soft power Ameryki jest w ekspresowym tempie chowana w trumnie i składana do grobu. Zamiast America the Beautiful – America the Terrible.

Potęga bez wartości to kolos, który finalnie musi upaść – co byłoby tragedią i Ameryki, i świata. Upadek i kompromitacja Ameryki to dobra wiadomość tylko dla jej wrogów. Dla jej sojuszników i przyjaciół, takich jak Polacy, to zasmucające. Przygnębiająca jest konstatacja, że ktoś powołany i predystynowany do ochrony świata staje się być może dla niego największym zagrożeniem. I to wszystko po kilku tygodniach. A najgorsze zapewne dopiero przed nami.