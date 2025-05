Tomasz Lis: Przykazanie 11 – normalna Polska

„Nie jestem ja taki szalony, by w obecnych czasach coś mniemać albo i nie mniemać”, napisał w „Translantyku” Gombrowicz. Formuła literacko zgrabna, ale nieprawdziwa. W lecie 1939 roku Gombrowicz był na tyle, nie szalony, ale przytomny, by jak najbardziej mniemać, pojechał pociągiem do Gdyni, wsiadł do transatlantyku do Buenos Aires i tyle go Polska widziała.