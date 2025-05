Pewnie każdy z Was ma ulubione filmy, do których regularnie wraca, zwykle bez wyraźnego powodu. Uwielbiam wracać do "Tylko dla orłów", pierwszego filmu, jaki widziałem w życiu, do "Ojca chrzestnego", "Listy Schindlera" i "Szeregowca Ryana". Z filmów polskich jestem narkotycznie przywiązany do "Człowieka z marmuru" i "Człowieka z żelaza" Wajdy. Nie idzie nawet o wartość artystyczną tych filmów, ale o ich wartość dla mnie sentymentalną.