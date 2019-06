O rządzie który nienawidzi kobiet - Refleksje 8 marca

J

utro Międzynarodowy Dzień Kobiet. Z tej okazji, jak co roku przypominamy o naszej walce o prawa kobiet – o tych prawach, które udało nam się wywalczyć, o tych, które jeszcze musimy jeszcze uzyskać, a przede wszystkim o tych, które straciłyśmy w ostatnich latach.Rządy PiSu – to czas drastycznego ograniczenia praw kobiet i katastrofalnej polityki państwa wobec kobiet. Ogromne straty mają miejsce w polityce państwa, a właściwie jej braku, w obszarze przemocy wobec kobiet. Ratyfikowana przez Polskę Europejska Konwencja nt. przemocy wobec kobiet, która mogłaby pomóc tysiącom kobiet, nie jest w ogóle realizowana. Choć problem przemocy władza przerzuciła całkiem na organizacje kobiece, mimo to odebrano im wsparcie finansowe na schroniska dla kobiet.Ale największe straty kobiety poniosły w zakresie zdrowia reprodukcyjnego ze względu na fakt, że podstawą polityki zdrowotnej państwa wobec rozrodczości kobiet nie jest troska o ich dobro, tylko ideologia i fundamentalizm religijny. W kwestiach planowania rodziny odebrano kobietom możliwość kupna antykoncepcji awaryjnej (pigułka Ella One) bez recepty. Oznacza to, że dostęp do niej jest poważnie ograniczony z powodów finansowych, bo oprócz kosztów i tak już drogiej antykoncepcji kobieta musi zapłacić za wizytę lekarską (dodatkowy koszt do 200 zł.). Nic dziwnego że według raportów unijnych Polki mają obecnie najgorszy dostęp do antykoncepcji, nawet za Białorusią i Rosją. Przeraża fakt, że od zeszłego roku dostępność antykoncepcji w Polsce spadła z 43 do 32 procent. I to w kraju w którym obowiązuje jedna z najbardziej restrykcyjnych ustaw antyaborcyjnych.Nie mniej dramatyczna sytuacja ma miejsce w obszarze leczenia niepłodności. Ministerstwo zdrowia za sprawą fanatycznych ministrów wycofało dofinansowanie leczenia metodą in vitro. Ogromne pieniądze wyrzucane są w błoto – na nienaukową pseudometodę – naprotechnologię, która nie tylko nie leczy, ale opóźniając zastosowanie przez kobiety bardziej skutecznych metod leczenia niepłodności (IVF), zmniejsza ich szansę na sukces prokreacyjny.Ogromne zagrożenia czyhają na ciężarne kobiety, którym przytrafiła się ciąża z wadami. Obecnie po śmierci profesora Dębskiego żaden lekarz w publicznym szpitalu nie przerwie ciąży, nawet wtedy gdy je kontynuacja grozi życiu kobiety. A takich przypadków jest bez liku. Bez żadnej przesady można powiedzieć, w Polsce w XXI w. ciężarna kobieta traci swoje prawa człowieka, prawa obywatelskie, prawo do opieki zdrowotnej, a nawet prawo do życia.Kiedy śledzi się te negatywne dla kobiet zmiany prawa, trudno oprzeć się wrażeniu, że ten rząd nienawidzi kobiet. Gdyby jednak rząd zamierzał udowodnić, że wbrew powyższym faktom w rzeczywistości dba o zdrowie kobiet, natychmiast powinien 1/ znieść obowiązkowe recepty na antykoncepcję, 2/ wprowadzić dofinansowanie in vitro oraz 3/ zmusić szpitale do tego, by przerywanie ciąży z wadami i dla ratowania zdrowia i życia kobiety, tj. wtedy, gdy prawo na to zezwala, było dostępne w szpitalach publicznych.