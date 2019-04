Rok temu rozpoczął się spektakularny protest środowisk dotkniętych niepełnosprawnością

R

ok minął od czasu, kiedy osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny podjęły jakże słuszną walką o godność i godziwe warunki życia. Cała Polska z coraz większym przerażeniem obserwowała korowód polityków PiS, odwiedzających protestujących w Sejmie, by mamić je płonnymi obietnicami.Następnie widzieliśmy rosnącą niechęć rządzących wobec protestujących i irytację, dlaczego oni wciąż okupują ich Sejm.Zaszokowani i bezradni widzieliśmy nakręcającą się spiralę pogardy, poniżenia i szykan, utrudniających protestującym pobyt w Sejmie. I zero refleksji, że postulaty tego środowiska są jak najbardziej słuszne i że rząd powinien je zrealizować.Mimo ówczesnej porażki w słusznej walce o godne warunki życia, osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny odniosły moralne zwycięstwo w tym starciu.Przede wszystkim uświadomiliście całemu społeczeństwu, jak wygląda wasza sytuacja i że macie prawo do lepszych warunków życia, I społeczeństwo jest po waszej stronie.Pamiętamy i dziękujemy!