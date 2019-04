Operacja Biedroń - jak z ofiary zrobić sprawcę

Selfie z Robertem Biedroniem • Wanda Nowicka

taki medialne na Robert Biedroń są tym obrzydliwsze, że z ofiary robią sprawcę przemocy.Robercie, trzymaj się! Niejedno już przeżyłeś, i pewnie niejedno zło spotkasz na swojej drodze. Ale zawsze pamiętaj, nie jesteś sam! Przyjaciele/ciółki i osoby, które ci zaufały, są z tobą! Co cię nie zabije, to cię wzmocni.Szanowni dziennikarze/rki, Nie idźcie tą drogą. Szmatławce, insynuacje i wciąganie rodziny do rozgrywek politycznych nie przystoi poważnym mediom.Zwłaszcza w kontekście wyborów parlamentarnych nie wolno walczyć z przeciwnikami politycznymi takimi niegodnymi metodami.Apeluję do dziennikarzy i dziennikarek: Nie psujcie życia publicznego i tak już mocno nadszarpniętego! Zachowajcie umiar i nie dajcie się wykorzystywać ani sobą manipulować.