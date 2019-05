Proszę o głos!

Konwencja Wiosny • własne

K

andyduję do PE na liście #Wiosny z woj. kujawsko-pomorskiego. Każdego dnia zabiegam o nowoczesne i postępowe państwo, w którym panuje pluralizm światopoglądów i pełna swoboda decydowania o swoim życiu, a kobiety mogą stanowić o własnej seksualności i rozrodczości.To państwo, w którym kobiety i mężczyźni mają takie same prawa i możliwości. To państwo otwarte, w którym wszyscy bez względu na płeć, tożsamość seksualną czy pochodzenie czują się równoprawnymi obywatelami i obywatelkami, gdzie prawa człowieka są przestrzegane. To państwo świeckie, które jest oddzielone od Kościoła, gdzie szanuje się przekonania innych ludzi. To państwo niwelujące nierówności społeczne, umożliwiające młodym ludziom wejście na rynek pracy, gdzie inwestuje się w rozwój nauki i młode pokolenia, ale także dbające o seniorów, którzy mają prawo oczekiwać właściwej polityki. To państwo, które dba o tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji, zapewnia im potrzebne wsparcie i dostrzega, że w każdym człowieku drzemie potencjał wart inwestycji. W końcu to państwo dbające o zwierzęta i środowisko, a także zrównoważony rozwój świata.Jeśli bliska jest wam moja wizja Polski i Europy, proszę o wasz głos.Wanda Nowicka, Wiosna, nr 1, lista nr 2.Wiosna Biedronia Wiosna w Kujawsko-Pomorskim Wiosna Kobiet