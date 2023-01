nt_logo

Ile zarobi lekarz, pielęgniarka czy ratownik w 2023 r.? Podwyżki nawet o 1 tys. zł

L

Lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni czy diagności laboratoryjni zarobią w 2023 r. więcej

Przewiduje to ustawa o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia

Najniższa podwyżka to blisko 450 zł. Najwyższa wyniesie prawie 1 tys. zł

ekarze, pielęgniarki czy ratownicy medyczni w tym roku mogą liczyć na kolejne podwyżki pensji. Od lipca minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia wzrosną. Niektóre nawet o blisko 1 tys. zł.

Eksperci Federacji Przedsiębiorców Polskich wyliczyli, na jakie podwyżki od lipca 2023 r. mogą liczyć poszczególne grupy w sektorze ochrony zdrowia.

Nowe pensje minimalne w tym sektorze wynikają z ustawy o minimalnej płacy w ochronie zdrowia. Dzięki niej wynagrodzenia minimalne w tym sektorze mają rosnąć systematycznie. Pierwsze ustawowe podwyżki otrzymali pracownicy przychodni i szpitali w lipcu ubiegłego roku. Od połowy tego roku ci, którzy zarabiają najmniej w tym sektorze, będą mogli liczyć na kolejny podwyżki.

Podwyżki wymusza nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych, która przewiduje waloryzację płac.

A podwyżki minimalnych wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia są konieczne, jeśli zmieni się iloczyn współczynnika pracy (określonego w załączniku do ustawy) i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym.

W 2023 roku zmieni się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce, a w związku z tym również minimalne płace w ochronie zdrowia. Mimo że kwota przeciętnego wynagrodzenia zostanie ogłoszona dopiero w lutym 2023 r., to eksperci Federacji Przedsiębiorców Polskich policzyli już, o ile wzrosną minimalne wynagrodzenia dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, diagnostów, ale także personelu pomocniczego w przychodniach i szpitalach od lipca 2023 roku.

Wyliczenia powstały na podstawie prognozowanej kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Minimalne pensje w ochronie zdrowia w 2023 w górę. O ile?

Zgodnie z wyliczeniami ekspertów FPP, najniższe pensje w ochronie zdrowia od lipca 2023 będą wyglądać zapewne tak:

lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją - 9 935,09 zł;

mgr pielęgniarstwa albo położnictwa ze specjalizacją, fizjoterapeuta, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający tytułu magistra i specjalizacji - 8 838,81 zł;

lekarz albo lekarz dentysta bez specjalizacji - 8 153,63 zł;

stażysta - 6 509,20 zł;

farmaceuta , fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny , pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog , inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształcenie, (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją - 6 988,82 zł;

fizjoterapeuta , pielęgniarka , położna , ratownik medyczny , technik elektroradiolog , inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty - 6 440,68 zł;

inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia, opiekun medyczny - 5 892,54 zł;

pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym - 6 851,79 zł;

pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim - 5 344,39 zł;

pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego - 4 453,66 zł.

Wraz z podwyżką minimalnych płac w ochronie zdrowia wzrosną zapewne także wynagrodzenia pozostałych pracowników tego sektora, którzy będą również oczekiwali podwyżek, aby nie doszło do spłaszczenia wynagrodzeń.

To budzi największe obawy dyrektorów szpitali, ponieważ o ile na ustawowe podwyżki płac minimalnych dla medyków dostają dodatkowe finansowanie poprzez wzrost wyceny świadczeń, to środki na pozostałe podwyżki muszą znaleźć we własnych budżetach.