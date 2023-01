nt_logo

Nie ma dobrej medycyny bez kobiet. Już w marcu konferencja WomenInMed

zy zastanawialiście się, dlaczego na liście 100 osób, które miały największy wpływ w polskiej medycyny w 2021 roku przygotowanej przez Puls Medycyny, jest tylko 14 kobiet? Bardzo nas - kobiet mało w tym rankingu! To zastanawiające, zważywszy, że jest nas w zawodach medycznych coraz więcej i dodatkowo więcej niż mężczyzn – podkreśla dr Agnieszka Graczyk-Szuster, założycielka i prezeska Fundacji Kobiety Medycyny.

Lekarka założyła Fundację Kobiety Medycyny m.in. w celu wspierania leadershipu wśród kobiet w ochronie zdrowia.

– Poprzez działalność Fundacji zachęcamy kobiety do dbania o swoją pozycję zawodową, do ubiegania się o stanowiska kierownicze; dyrektorek szpitali i ordynatorek oddziałów, szefowych klinik uniwersyteckich, aptek i laboratoriów. Sama doskonale wiem, jak ważne są kompetencje zarówno twarde, jak i miękkie w zarządzaniu, również w medycynie. Warto, żeby każda z nas znała narzędzia, jakie są konieczne do sprawnego zarządzania w ochronie zdrowia – mówi dr Graczyk-Szuster.

I dodaje: – W Fundacji dbamy też o profilaktykę wypalenia zawodowego, poruszamy tematy mentoringu w medycynie oraz wykorzystania nowych technologii w medycynie. O wszystkich powyższych zagadnieniach będziemy rozmawiać podczas konferencji WomenInMed, którą organizujemy 4 marca 2023 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu.

Portal NaTemat objął patronat nad konferencją WomenInMed. Dlatego razem z Fundacją Kobiety Medycyny serdecznie zapraszamy na to wydarzenie.

Organizatorzy wydarzenia zapowiadają, że będzie można posłuchać najlepszych wykładowczyni i wykładowców. Między innymi będą to: dr Henryka Bochniarz, prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska, dr med. Anna Kieszkowska-Grudny, dr Ligia Kornowska, dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka oraz Artur Olesch.

Cały program konferencji jest dostępny na stronie internetowej wydarzenia: WomenInMed

Tę konferencję Fundacja przygotowała z myślą o kobietach pracujących w ochronie zdrowia:

l ekarkach z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz lekarkach rozpoczynających swoją pracę zawodową,

dyrektorkach szpitali, ordynatorkach oddziałów, szefowych katedr, aptek, laboratoriów,

przedsiębiorczyniach, które prowadzą własne gabinety i przychodnie lekarskie,

farmaceutkach, pielęgniarkach, terapeutkach, położnych, psycholożkach, ratowniczkach medycznych, techniczkach medycznych, analityczkach medycznych,

studentkach kierunków medycznych

Celem wydarzenia jest również networking i współpraca pomiędzy osobami z długoletnim stażem pracy i tymi, które dopiero rozpoczynają pracę w środowisku medycznym oraz integracja poszczególnych grup kobiet różnych zawodów medycznych.

Już teraz konferencja cieszy się dużym zainteresowaniem, a patronatem honorowym wydarzenie objęli Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Poznania oraz Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.

