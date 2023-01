nt_logo

Już po raz kolejny najlepszą dietą została wybrana dieta śródziemnomorska, której bliżej do stylu życia niż do diety w znaczeniu, którym posługujemy się na co dzień. Pyszna, kolorowa, bogata w składniki odżywcze dieta śródziemnomorska zasługuje na uznanie. Dlaczego jest taka super? Sprawdzamy też, która dieta według ekspertów nie jest dla nas najlepsza.

Jeżeli sam nie możesz zdecydować, jaka dieta będzie najlepsza, zaufaj ekspertom, którzy przygotowali specjalny ranking. East News Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Eksperci tworzą ranking diet, aby wskazać, która ich zdaniem jest najlepsza

W rankingu na 2023 na pierwszym miejscu znalazła się dieta śródziemnomorskich oparta na warzywach, owocach, produktach pełnoziarnistych i oliwie

Ta dieta nie po raz pierwszy jest stawiana na podium. Dlaczego?

Która z modnych diet nie zyskała uznania ekspertów?

Jesteś na diecie lub szukasz diety, którą mógłbyś stosować, aby odżywiać się bardziej zdrowo i mieć szczupłą sylwetkę? Okazuje się, że propozycji różnego rodzaju diet są tysiące, a wciąż słyszysz o modach na kolejne. Trudno zdecydować się więc jaką dietę wybrać. Pomóc może ranking najlepszy diet, który co roku przygotowuje US News & World Report. Jaka dieta, według ekspertów, jest najlepsza w 2023 roku? Dieta śródziemnomorska rządzi W przygotowywanym cyklicznie rankingu najlepszych diet, to dieta śródziemnomorska kolejny raz (6. rok z rzędu) znalazła się na szczycie listy. Eksperci zajmujący się medycyną i żywieniem najwyższe noty przyznali nie żadnej z nowych i modnych diet, ale właśnie znanej od lat diecie śródziemnomorskiej, o której słyszał już niemal każdy. Dieta śródziemnomorska jest praktykowana w 21 krajach leżących nad Morzem Śródziemnym, m.in. w Grecji, Włoszech, Chorwacji czy Turcji. To najbardziej popularne od kilku lat kierunki wakacyjnych eskapad Polaków, więc dania serwowane w tych krajach nie są nam obce. Smakosze wybierają nierzadko właśnie te kierunki na wakacje, aby móc delektować się na miejscu daniami wpisanymi w tę konkretną dietę. Ponad 30 ekspertów: lekarzy, dietetyków i epidemiologów US News po podzieliło i oceniło 24 diety, biorąc pod uwagę różne kategorie. Ma to pomóc w wyborze najlepszego planu odżywiania. Tegoroczny ranking zawiera nowe kategorie. Jest to dieta dla zdrowia kości i stawów, a także dieta najbardziej przyjazna rodzinie. Bezsprzecznie jednak dieta śródziemnomorska króluje w kategorii najlepszych diet ogółem. To właśnie ta dieta zajęła też najwyższe miejsce wśród najlepszych diet roślinnych oraz diet dla zdrowia kości i stawów. Przez ekspertów została uznana także za numer jeden jako przyjazna rodzinie. Co istotne, jest też jedną z najlepszych pod względem prostoty jej przestrzegania (3. miejsce). Jeżeli chodzi o najlepsze diety dla zdrowia serca oraz najlepsze diety cukrzycowe, to dieta śródziemnomorska także znalazła się na podium - tym razem na drugim miejscu. Na czym opiera się dieta śródziemnomorska? Podstawą tej diety są: warzywa i owoce

produkty pełnoziarniste

orzechy

owoce morza

chudy drób

ryby

oliwa z oliwek Ten model diety - co potwierdziły liczne badania i obserwacje - zapewnia dłuższe życie oraz dobre samopoczucie. Zmniejsza bowiem ryzyko chorób układu krążenia czy cukrzycy typu 2. Na podium także dieta DASH Na drugim miejscu w rankingu ogólnym znalazła się dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Jej naczelną zasadą jest spożywanie jak najmniejszej ilości soli, a jak najwięcej produktów nieprzetworzonych. Według autorów rankingu to elastyczny, zrównoważony i zdrowy dla serca plan żywieniowy, aby zatrzymać (lub zapobiec) nadciśnieniu, które jest plagą naszych czasów. Dieta DASH kładzie nacisk na owoce, warzywa, produkty pełnoziarniste, chude białko i niskotłuszczowy nabiał, które są bogate w składniki odżywcze obniżające ciśnienie krwi, takie jak potas, wapń, magnez i błonnik. Dieta ta zakłada też ograniczenie spożycia soli, co zmniejsza ryzyko nadciśnienia. Ogranicza też pokarmy bogate w tłuszcze nasycone, takie jak tłuste mięso, pełnotłusty nabiał, a także słodzone napoje. Dieta DASH jest zbilansowana i może być stosowana przez długi czas. Ex aequo 2. miejsce dla diety fleksitariańskiej Drugie miejsce w kategorii ogólnej - obok diety DASH - zajęła dieta fleksitariańska. Fleksitarianizm to mariaż dwóch słów: elastyczny i wegetariański. Dieta fleksitariańska, znana jest również jako dieta półwegetariańska. Nie musisz całkowicie eliminować mięsa, aby czerpać korzyści zdrowotne związane z wegetarianizmem. Zamiast tego możesz być wegetarianinem przez większość czasu, a cieszyć się burgerem lub stekiem przy specjalnych okazjach. Efekt diety zakładającej jedzenie większej ilości roślin a mniejszej mięsa, to utrata wagi, ale też poprawa ogólnego stanu zdrowia i mniejsze ryzyko wystąpienia chorób serca, cukrzycy oraz nowotworów. W diecie tej chodzi o skoncentrowanie się na białkach niezwiązanych z mięsem, takich jak fasola, groszek lub jajka. Uwzględnia ona też owoce, warzywa, produkty pełnoziarniste, nabiał i przyprawy. Stopniowo należy zmniejszać porcje mięsa i zwiększać liczbę dni bezmięsnych w tygodniu na każdym etapie, zastępując je roślinnym zamiennikami. Dieta ta jest na tyle elastyczna, że nie wyznacza żadnych konkretnych terminów na kolejne etapy. Każdy może podążać we własnym tempie. Jaka dieta na ostatnim miejscu w rankingu? Ostatnie miejsce w ogólnej klasyfikacji zajęła zaś dieta surowej żywności (Raw Food Diet). Dieta ta w Polsce znana jest jako witarianizm. Jej podstawą jest nieprzetworzona, czyli niepoddana żadnej obróbce żywność. Nie stosuje się tu więc produktów gotowanych czy duszonych. Nie można tu podgrzewać pokarmów powyżej 45 stopni Celsjusza. Dieta zakłada ponadto, że produkty nie mogą być też modyfikowane genetycznie czy też uprawiane z użyciem pestycydów lub herbicydów. Właśnie ze względu na restrykcyjność tej diety opartej na warzywach, owocach oraz orzechach, eksperci ocenili ją dość nisko. Dopuszcza wprawdzie produkty pochodzenia zwierzęcego, ale tylko te niepoddane obróbce, czyli np. sery i mleko niepasteryzowane, surowe ryby i surowe mięso. Według ekspertów, taki model jest prawie niemożliwy do przestrzegania.

