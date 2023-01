U

Unikaj słodyczy, myj zęby co najmniej dwa razy dziennie, a najlepiej po każdym posiłku, wymieniaj regularnie szczoteczkę, używaj dodatkowych produktów, które zapewnią zdrowie zębów i dziąseł - to zasady, które mają nas uchronić przed próchnicą. Czy można przesadzić z myciem zębów? Uważaj na overbrushing, bo efekt może być odwrotny.

Im mocniej, tym lepiej - ta zasada nie sprawdza się przy myciu zębów. Efekt może być odwrotny do zamierzonego. East News

Od dzieciństwa słyszymy, że mycie zębów i higiena jamy ustnej są bardzo ważne

To skuteczne metody na unikniecie próchnicy

Codziennie, aby zapewnić zdrowie zębów i dziąseł, powinniśmy szczotkować zęby, a oprócz tego używać dodatkowych produktów jak płyn do płukania jamy ustnej czy nić dentystyczna

Czy można przesadzić ze szczotkowaniem zębów? Niestety tak. Overbrushing negatywnie wpływa na nasze zęby. Jakie mogą być skutki?

Próchnica to już prawdziwa choroba cywilizacyjna. Dotyka większości z nas ludzi – niezależnie od regionu geograficznego czy statusu materialnego. W Polsce zmaga się z nią niemal każdy dorosły.

Winni? Niewystarczająca lub niewłaściwa higiena, tuż obok nadmiaru higieny, to główne czynniki, z powodu którego przegrywamy z próchnicą.

Niektórzy, chcąc uniknąć dziur w zębach, zaczynają nadmiernie szczotkować swoje zęby, licząc na to, że to ich uchroni. Zbyt mocno biorą sobie do serca rady dentystów, aby solidnie myć zęby. Jednak tu nie działa zasada: mocniej, to znaczy lepiej.

Czy można przedobrzyć z higieną jamy ustnej? Wydaje się to trudne, jednak – według dentystów – wcale nie jest takie rzadkie.

Szorowanie zamiast szczotkowania

Zbyt lekkie szczotkowanie niewiele pomoże w walce z próchnicą, bo nie usunie resztek pokarmu oraz osadu z zębów.

Jednak zbyt mocne szczotkowanie może przejść w szorowanie, które też nie służy twojemu uzębieniu.

Pierwszy sygnał, że coś jest nie tak, to rozjeżdżające się na boki włoski szczoteczki. To mówi jedno – zbyt mocno szczotkujesz!

– Ani twarda szczoteczka, ani duża siła mycia, ani też wydłużanie czasu ponad dwie minuty nie poprawią zdrowia zębów czy dziąseł, a co więcej: mogą je tylko pogorszyć. Szkliwo ściera się z każdym myciem, a to oznacza, że słabiej chroni ząb. Zjawisko to nazywamy abrazją. W niedługim czasie możemy zacząć odczuwać nadwrażliwość, ale też pojawią się odsłonięte szyjki zębowe, co świadczy o recesji dziąseł. To też skutek tzw. overbrushingu, czyli przesadnego szczotkowania – wyjaśnia lek. dent. Agnieszka Juśkiewicz z Medicover Stomatologia Łódź Pomorska.

Zbyt mocno szczotkowane zęby nie staną się więc od tego bardziej lśniące i zdrowsze. Wręcz przeciwnie; stają się coraz bardziej pożółkłe wskutek pocienienia szkliwa i prześwitywania zębiny.

Jak nie przesadzić ze szczotkowaniem zębów?

Oto kilka prostych rad, jak nie przesadzić ze szczotkowaniem i uniknąć odwrotnego do zamierzonego efektu:

wybieraj szczoteczkę o miękkim lub średnim włosiu;

wiele elektrycznych modeli wyposażonych jest w czujnik nacisku, który wyłączy szczoteczkę, gdy zbyt mocno ją przyciskasz;

poszukaj manualnej szczoteczki z elastycznym przegubem łączącym trzonek z główką, który zmniejszy siłę nacisku;

zapytaj dentystę lub higienistkę o techniki mycia zębów – jest ich kilka. Opierają się głównie na ruchach wymiatających szczoteczki, a nie na poziomym szorowaniu zębów;

kup klepsydrę lub włączaj stoper w smartfonie. Mycie powinno trwać 2 minuty. Nie krócej i nie dłużej.

nie szczotkuj zębów zaraz po jedzeniu kwaśnych produktów lub po wypiciu soku. Szkliwo w tym czasie jest bardziej podatne na uszkodzenia. Odczekaj minimum pół godziny, aż ślina przywróci naturalne pH i dostarczy minerałów do odbudowy.

Jak wybrać płyn do higieny jamy ustnej?

Płukanki wydają się świetnym uzupełnieniem codziennej higieny jamy ustnej. Odświeżają oddech, zabijają bakterie i pomagają uniknąć próchnicy.

Jak radzi ekspertka, przy wyborze trzeba kierować się naszymi potrzebami, ale też zwrócić uwagę, czy nie ma przeciwwskazań. Do codziennego stosowania poleca płukanki bezalkoholowe, z fluorkami wzmacniającymi szkliwo. Mogą to być także produkty z ziołowymi wyciągami, które dodatkowo działają profilaktycznie przeciwko stanom zapalnym dziąseł.

Z kolei osoby z konkretnymi schorzeniami, jak zapalenie dziąseł, nieświeży oddech, wysokie ryzyko próchnicy albo w przypadku aparatu ortodontycznego lub protezy powinny swoje wybory konsultować z higienistką, albo dentystą.

Uważaj na ekotrendy

Ekotrendy zaczynają coraz szerzej wchodzić w sferę dbania o siebie. Po modzie na ekologiczne kosmetyki do pielęgnacji skóry przyszedł też trend stosowania ekologicznych past do zębów.

W stomatologi trzeba podejść do niego z rozwagą. Jakie tu mogą być zagrożenia? Na celowniku stomatologów znalazły się produkty bez fluoru.

– Ekologiczne rozwiązania są jak najbardziej potrzebne i pożądane, jednak muszą być w zgodzie z aktualną wiedzą medyczną. Jednym z filarów profilaktyki próchnicy są fluorki, a ich w produktach oznaczonych metką "eko" często brakuje – ostrzega lek. dent. Agnieszka Juśkiewicz.

Wyjaśnia, że bez tego pierwiastka szkliwo jest podatne na działanie kwasów, a tym samym łatwiej ulega demineralizacji.

Zwraca też uwagę na mające zastępować tradycyjną pastę tabletki, które nie zawierają SLS. Chodzi o związek odpowiadający za właściwości pieniące.

Ekspertka ostrzega, że nie widząc piany, mamy skłonność do mocniejszego szorowania czy dokładania kolejnej tabletki do pojedynczego mycia. To prowadzić może do abrazji.

Sięgając po produkty ekologiczne, zwracaj więc uwagę na skład i sposób użycia. Nie wszystkie środki okażą się odpowiednie do codziennego stosowania, ale będą świetnie nadawały się do uzupełnienia higieny.

Pamiętaj więc, że zęby myjemy, a nie szorujemy. Najlepiej poproś swojego dentystę lub umów się z higienistką dentystyczną, aby sprawdzili twoją technikę mycia zębów i ewentualnie pokazali, jak należy to robić prawidłowo.