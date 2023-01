nt_logo

Robisz regularnie hybrydę na paznokciach? Uważaj! Oto skutki działania lamp UV

Beata Pieniążek-Osińska

Lampy UV używane podczas zabiegów manicure do utwardzania lakieru do paznokci prowadzą do śmierci komórek i ich potencjalnie rakotwórczych mutacji – ustalili naukowcy University of California w San Diego.

Robisz często hybrydę? Uważaj jak często i na jakim sprzęcie? Anetlanda/easyfotostock/Eastnews Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Badacze wzięli pod lupę działanie lamp UV do utwardzania paznokci

Wyniki nie są optymistyczne dla miłośniczek żelowych paznokci i manicure'u spod lampy

Promieniowanie UV z lamp używanych do utwardzania żelowych paznokci i lakierów może uszkadzać DNA i powodować mutacje w ludzkich komórkach

To może wiązać się z ryzykiem zachorowania na raka, jednak na ostateczne badania w tym kierunku przyjdzie nam poczekać kilka lat

Od kilku lat wraz z rozpowszechnieniem się stylizacji paznokci za pomocą żeli i hybrydowych lakierów utwardzanych za pomocą specjalnych lamp, naukowcy zaczęli dociekać, jaki wpływ na nasze zdrowie mogą mieć lamp z promieniowaniem ultrafioletowym (UV) wykorzystywane do utwardzania tego typu manicure'u. Chodzi o powiązanie ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka skóry w przypadku rutynowego korzystania z nich. Promieniowanie UV może uszkadzać DNA Niedawne badanie naukowców z University of California w San Diego daje nowe światło w tej sprawie. Okazało się bowiem, że promieniowanie UV z lamp używanych przy stylizacji paznokci może uszkadzać DNA, a także powodować trwałe mutacje w ludzkich komórkach. To z kolei wiąże się z ryzykiem nowotworu. Badanie nie zostało przeprowadzone wśród żywych ludzi. Na działanie promieni UV w lampach do manicure'u naukowcy wystawili natomiast komórki pochodzące od ludzi oraz myszy: keratynocyty skóry dorosłego człowieka, fibroblasty ludzkiego napletka i fibroblasty pobrane z embrionów myszy. – Te urządzenia są marketingowo przedstawiane jako całkowicie bezpieczne, ale zgodnie z naszą najlepszą wiedzą nikt dotąd nie badał, jak wpływają na ludzkie komórki na poziomie molekularnym – podkreśla specjalista bioinżynierii i medycyny molekularnej na Uniwersytecie w San Diego prof. Ludmil Alexandrov. Jakie były efekty obserwacji? Po 20 minutach ekspozycji na światło UV emitowane przez taką lampę obumarło od 20 proc. do 30 proc. komórek. Po trzech kolejnych 20-minutowych sesjach obumarło ich od 65 proc. do 70 proc. Ekspozycja ta dodatkowo powodowała uszkodzenia mitochondriów (to energetyczne centra komórek - CwZ), uszkodzenia DNA w pozostałych komórkach i prowadziła do mutacji, jakie obserwuje się w raku skóry u człowieka. – Zaobserwowaliśmy wiele zjawisk. Po pierwsze, wiedzieliśmy, że DNA ulega uszkodzeniu. Zauważyliśmy również, że niektóre uszkodzenia DNA nie są naprawiane z upływem czasu i prowadzą do mutacji po każdej ekspozycji na lampę do paznokci UV. Wreszcie zauważyliśmy, że narażenie może powodować dysfunkcję mitochondriów, co może również skutkować dodatkowymi mutacjami – opowiada o wynikach badnia prof. Alexandrov. Jak dodaje, przyjrzeli się też pacjentom z rakiem skóry i zauważyli u nich dokładnie takie same wzorce mutacji, jak w napromieniowanych komórkach. Maria Zhivagui, doktor habilitowany w Alexandrov Lab i pierwsza autorka badania, sama była fanką manicure żelowego, ale porzuciła tę technikę po zobaczeniu wyników. Badacze z San Diego podkreślają, że choć badanie wskazuje na szkodliwy wpływ korzystania z lamp UV na ludzkie komórki, to konieczne są długotrwałe badania epidemiologiczne, aby ostatecznie potwierdzić, że ekspozycja na takie promieniowanie przekłada się na większe ryzyko zachorowania na raka skóry. Badania nie wykazały bowiem, czy istnieje bezpieczny poziom ekspozycji na promieniowanie UVA w kontekście manicure'u, ani ile dokładnie może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Czy manicure hybrydowy raz w roku z użyciem lampy UV naprawdę jest powodem do niepokoju, czy tylko ci, którzy robią to bardzo regularnie, powinni się martwić? Na ostateczne wnioski na temat szkodliwości lamp UV będziemy musieli poczekać. Proces ten może zająć jeszcze 10 lat – podkreślają naukowcy. Wyniki badania są jednak jasne – stałe używanie lamp UV do manicure niszczy ludzkie komórki – podsumowują. Z umiarem i rozsądkiem Najnowsze wyniki badań nie oznaczają jednak, że powinnaś od razu zrezygnować z robienia hybrydy i zapomnieć o idealnych paznokciach. Badania dotyczyły bowiem wykorzystywanych do utwardzania lakieru i żeli do stylizacji paznokci lamp UV. Do utwardzania lakierów hybrydowych coraz częściej stosowane są zaś nowocześniejsze lampy LED. Nie wszystkie dają sobie jednak radę z wystarczającym utwardzeniem stylizacji żelowych, stąd także lampy UV pozostają nadal w użyciu w niektórych salonach. Jak przekonują producenci na swoich stronach, "najbezpieczniejsze są te nowoczesne, o bardzo krótkim okresie naświetlania - 30 sek. To lampy LED i najlepiej takie wybierać". Diody LED w odróżnieniu od lamp fluorescencyjnych nie emitują w swoim widmie promieniowania ultrafioletowego. Jednak i tu należałoby zachować umiar w częstotliwości wykonywania zabiegów, a także przestrzegać rekomendowanego przez producenta czasu naświetlania. Możesz też zapytać w salonie o rodzaj używanej lampy.

