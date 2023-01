Smartfony, tablety i inne urządzenia elektroniczne emitujące niebieskie światło mogą zakłócać rytmy dobowe i utrudniać produkcję melatoniny w mózgu. Staraj się odkładać je co najmniej 30 minut przed snem.

Spraw, by sypialnia była ciemna i cicha:

jeżeli możesz, to ogranicz w sypialni światło naturalne i sztuczne. W razie potrzeby skorzystaj z maseczki na oczy do spania czy zatyczek do uszu, aby zmniejszyć zakłócenia.