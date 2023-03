Chcieli leczyć otyłość w Turcji. Wrócili z poważnym zakażeniem

67 przypadków zakażeń jadem kiełbasianym stwierdzono od początku lutego na terenie Niemiec, Austrii, Szwajcarii oraz Turcji. Wszystkie zakażone osoby skorzystały wcześniej z zabiegów leczenia otyłości w dwóch prywatnych klinikach na terenie Turcji.

Po zabiegach na otyłość w Turcji wylądowali na leczeniu zakażenia jadem kiełbasianym. TOMASZ JODLOWSKI/REPORTER

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ostrzega przed skutkami interwencji medycznych z użyciem neurotoksyny botulinowej w leczeniu otyłości w dwóch klinikach w Turcji

Od końca lutego zatrucia jadem kiełbasianym odnotowano u 67 osób, które wcześniej skorzystały z zabiegów w Turcji

Chodzi o dożołądkowe wstrzyknięcia neurotoksyny jadu kiełbasianego (BoNT)

W sumie od 22 lutego w Europie stwierdzono 67 przypadków zakażeń jadem kiełbasianym (botulizmu) na terenie Niemiec, Austrii, Szwajcarii oraz Turcji. Jak się okazało, wszyscy zakażeni wcześniej przeszli zabiegi, które miały pomóc im schudnąć, w dwóch prywatnych klinikach na terenie Turcji.

Europejskie Centrum Prewencji Chorób oraz Kontroli (European Centre for Disease Prevention and Control ECDC) poinformowało o tych kilkudziesięciu przypadkach botulinizmu w specjalnym komunikacie na swojej stronie.

W wyniku dochodzenia epidemiologicznego eksperci ECDC powiązali wszystkie przypadki zatruć neurotoksyną produkowaną przez beztlenowe bakterie z rodzaju Clostridium z zabiegami medycznymi leczenia otyłości, które przeszli w ostatnim czasie zakażeni pacjenci w dwóch prywatnych, tureckich klinikach w Istambule i Izmirze.

ECDC informuje, że u pacjentów, u których stwierdzono botulizm, "objawy wahały się od łagodnych do ciężkich, a kilka przypadków było hospitalizowanych". Część z pacjentów wymagała hospitalizacji na oddziałach szpitalnych, niektórzy trafili na oddziały intensywnej opieki medycznej (OIOM), gdzie otrzymali leczenie.

ECDC apeluje o unikanie dożołądkowych iniekcji w Turcji

Ponadto ECDC zaapelowało do obywateli UE/EOG o unikanie leczenia otyłości w Turcji z wykorzystaniem iniekcji toksyny botulinowej do żołądka (BoNT), ponieważ "obecnie wiąże się to ze znacznym ryzykiem rozwoju zatrucia jadem kiełbasianym".

Nie jest na razie jasne, czy zatrucia wynikają z procedur stosowanych w obu szpitalach, czy też występuje problem z podawanym produktem.

Osoby, które podróżowały do ​​Stambułu i Izmiru w celu dożołądkowego leczenia BoNT w okresie od 22 lutego do 1 marca 2023 r. powinny z kolei zasięgnąć porady lekarza, zwłaszcza jeśli wystąpią u nich takie objawy, jak osłabienie, trudności w oddychaniu czy połykaniu.

Niezarejestrowane produkty

Co więcej, dochodzenie prowadzone przez tureckie władze wykazało, że pacjentom w trakcie wykonywania procedur podawano licencjonowane produkty BoNT, ale produkty te nie są dopuszczone do leczenia otyłości poprzez wstrzyknięcie dożołądkowe.

W rezultacie działalność odpowiednich oddziałów obu szpitali została zawieszona i wszczęto w tej sprawie śledztwo.

Jakie są objawy zatrucia jadem kiełbasianym?

Zatrucie jadem kiełbasianym - jak przypomina ECDC - jest poważną chorobą powodowaną przez BoNT wytwarzane głównie przez bakterie Clostridium botulinum. Choroba naturalnie występuje w czterech różnych postaciach:

zatrucie jadem kiełbasianym przenoszone przez żywność, spowodowane jedzeniem żywności zawierającej BoNT

zatrucie jadem kiełbasianym, gdy zarodniki jadu kiełbasianego kiełkują w jelicie dorosłej osoby

w jelicie niemowląt poniżej pierwszego roku życia (zatrucie jadem kiełbasianym niemowląt)

zatrucie jadem kiełbasianym, gdy rana zostaje zainfekowana zarodnikami jadu kiełbasianego.

Istnieją dwie inne formy zatrucia jadem kiełbasianym, które nie występują naturalnie: zatrucie jadem kiełbasianym wziewnym i jatrogenne zatrucie jadem kiełbasianym, jako zdarzenie niepożądane po podaniu BoNT ze względów terapeutycznych lub kosmetycznych.

"Chociaż uważa się to za rzadkie, osoby otrzymujące zastrzyki BoNT w celach kosmetycznych (na przykład w celu wygładzenia zmarszczek na twarzy) lub zabiegów terapeutycznych (na przykład w leczeniu spastyczności mięśni) mogą rozwinąć botulizm, jeśli otrzymają nadmierną dawkę BoNT" - wyjaśnia ECDC.

Objawy jatrogennego zatrucia jadem kiełbasianym obejmują osłabienie i zmęczenie. Toksyczność po zabiegach kosmetycznych może obejmować też:

niewyraźne widzenie

opadanie powiek

trudności w połykaniu

suchość w ustach,

Z kolei toksyczność po zabiegach terapeutycznych obejmuje trudności w oddychaniu, co wskazuje na przedawkowanie.

Objawy zatrucia jadem kiełbasianym mogą być bardzo ciężkie i wymagać leczenia na OIOM-ie. Leczenie może trwać do kilku miesięcy.

Pacjenci z całej Europy, także z Polski coraz chętniej korzystają z komercyjnych świadczeń medycznych udzielanych poza granicami. Turystyka medyczna, jeżeli chodzi o zabiegi estetyczne, kwitnie m.in. w Turcji, a główną zachętą są niższe ceny oferowanych zabiegów. O różnych efektach leczenia w tym kraju pisaliśmy już kilkukrotnie.