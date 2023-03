Mimo że głęboko schowana, o tę część ciała można, a nawet trzeba zadbać

To duży unaczyniony organ, o który można, a nawet trzeba zadbać, mimo że jest dobrze schowany. Niektórzy nazywają go superkomputerem. Jak zadbać o mózg, aby dobrze funkcjonował?

Mózg to jedyny z narządów, który współpracuje z każdą częścią naszego ciała. Jest zaangażowany we wszystko, co robimy.

Stan naszego mózgu przekłada się na jakość życia. Istotne jest więc, aby zadbać także o mózg i w pełni wykorzystać jego możliwości.

Jest wiele sposobów na to, aby zadbać o ten organ i pomóc zrównoważyć jego funkcje, zapobiec chorobom mózgu

Tak jak o cały organizm, warto zadbać też o swój mózg, aby zapobiec przedwczesnym chorobom, które mogą dotyczyć i tego organu. Tym bardziej że według European Brain Council co trzeci Europejczyk jest lub będzie dotknięty chorobą mózgu.

Z kolei jak podaje WHO, do 2030 roku to właśnie choroby mózgu staną się największym zagrożeniem zdrowotnym prowadzącym do niepełnosprawności lub śmierci. Głównym zagrożeniem jest tu depresja, ale nie można zapominać o stwardnieniu rozsianym, udarach, migrenie czy chorobie Alzheimera. Nie we wszystkich tych chorobach udało się znaleźć skuteczne leczenie.

Choroby mózgu nazywane są nawet tykającą bombą sektora ochrony zdrowia. Wpływa na to nie tylko starzenie się społeczeństw i naturalny proces "zużywania się" mózgu, ale także ogromne zmiany cywilizacyjne.

Nadmierny i ciągły stres, brak równowagi między pracą a odpoczynkiem, niezdrowy tryb życia, brak ruchu, powodują, że zaburzenia psychiczne oraz neurologiczne dotykają coraz młodszych pacjentów.

Jak można zapobiegać temu zjawisku? Trzeba zadbać o swój mózg i poprawić jego funkcjonowanie.

Dobra dieta to podstawa

Dr n. med. Maria Maliszewska, neurolog w Centrum Medycznym Damiana przekonuje, że "o mózg należy dbać tak samo jak o resztę ciała".

– Jest to duży, unaczyniony organ, nie będzie więc niespodzianką, że kluczowe dla higieny mózgu jest odpowiednie odżywianie się, regularny ruch, co najmniej po 20 minut cztery razy w tygodniu oraz odpoczynek – wylicza ekspertka.

Jeżeli chodzi o odpowiednie odżywianie, to dla sprawności naszego mózgu - jak dodaje dr Maria Maliszewska - najlepsze jest też nisko przetworzone jedzenie, dużo warzyw.

Niewskazane natomiast są - jak radzi neurolog - tłuszcze trans oraz cukry proste. Dlatego powinniśmy je spożywać w małych, kontrolowanych ilościach.

Gimnastyka dla mózgu

To, co na talerzu, to nie wszystko. O mózg należy dbać także poprzez jego... gimnastykę.

– Dbać o prawidłowe funkcjonowanie mózgu należy też poprzez dostarczanie mu wyzwań. Gimnastyką dla mózgu jest uczenie się nowych rzeczy – wyjaśnia neurolog.

Dodaje, że "nie ma znaczenia, czy będzie to nauka umysłowa, na przykład uczenie się nowych języków, czy nauka czynności fizycznych, jak choćby taniec, nowy rodzaj sportu czy szydełkowanie"

– Wszystkie tego typu czynności w trakcie nauki wytwarzają nowe połączenia między neuronami. Koordynacja ruchowa, odnajdywanie się w przestrzeni, motoryka mała, również budują nowe połączenia neuronalne, aktywizują obie półkule i tworzą połączenia między nimi – mówi dla naTemat.pl neurolog.

Lepsze efekty - jak podkreśla - przynosi uczenie się zupełnie nowych umiejętności, niż odświeżanie starych, czyli na przykład, gdy już znamy język włoski, możemy zacząć uczyć się niemieckiego. Choć z drugiej strony - zastrzega dr Maria Maliszewska - powrót do dawnych umiejętności wiąże się z aktywizowaniem pamięci głębokiej.

– Wiemy jednak z doświadczenia, że łatwiej sobie coś przypomnieć lub powtórzyć niż nauczyć się zupełnie od nowa. Niech to będzie dla nas wskazówką, że nauka nowych rzeczy jest dla mózgu najlepszą gimnastyką – stwierdza neurolog.

Jak nadmiar informacji wpływa na mózg?

Problemem w obecnych czasach może być nadmiar informacji. Jak wpływa to na nasz mózg?

– Niepotrzebne informacje nie wypalają "śladu pamięciowego". Przyswajając je, nie ćwiczymy w ten sposób mózgu. Chaos informacyjny można porównać do bałaganu na dysku twardym w komputerze. Dysk twardy też przecież czasem czyścimy, usuwamy niepotrzebne informacje, przenosimy pliki do odpowiednich folderów. W podobny sposób powinniśmy dbać o nasz mózg – radzi neurolog.

Wyjaśnia, że dla naszego mózgu nadmiar informacji to m.in. intensywne kolory o dużej zmienności, impulsy świetlne, migające światło lub hałas.

Dlatego układając się do snu, należy zasypiać w ciemnym pomieszczeniu i w ciszy.

– W ten sposób łatwiej i szybciej zaśniemy, a sen będzie głębszy i spokojniejszy. Sen regeneruje komórki mózgowe. Dlatego należy regularni przesypiać 7-8 godzin w ciągu doby – przekonuje neurolog.

Jak dodaje, jednorazowe zarwanie nocy nie przyniesie negatywnych skutków, ale stały niedobór snu będzie objawiał się gorszym funkcjonowaniem fizycznym i intelektualnym.