Dyskretna alternatywa dla palaczy. Czym tak naprawdę są saszetki nikotynowe?

Nie dymią, są właściwie niewidoczne, aby z nich skorzystać nie trzeba wychodzić z budynku. Pytanie, czy saszetki nikotynowe mają szansę sprawdzić się w roli mniej szkodliwych zamienników tradycyjnych papierosów?

Fot. 123rf.com / piskovaphoto

Wychodzenie z uzależnienia od papierosów może przebiegać na różne sposoby. Część palaczy polega na sile własnej woli, inni wolą po prostu przejść na mniej szkodliwe alternatywy. Jedną z nich, relatywnie nową na naszym rynku, są saszetki z nikotyną.

Pojawiły się na naszym rynku mniej więcej trzy lata temu, wśród nich można znaleźć na przykład saszetki VELO. Wcześniej tego rodzaju doustne produkty z nikotyną nie były u nas szeroko rozpoznawalne. Z wyjazdów do Skandynawii mogliśmy kojarzyć popularny tam snus, czyli stosowany doustnie tytoń. Saszetki z nikotyną od snusu różnią się jednak zasadniczo: nie ma w nich tytoniu.

Saszetki nikotynowe: co trzeba o nich wiedzieć?

Najważniejszą kwestią dla osób, które rozważają używanie woreczków, jest fakt, że zawarta w nich nikotyna jest bardzo podobna do tej, jaką stosuje się w gumach czy plastrach nikotynowych.

Aby ocenić szkodliwość tego i innych produktów zawierających nikotynę, specjaliści posługują się tzw. skalą obniżania ryzyka (“risk continuum”). Za jej pomocą można przedstawić poziom ekspozycji użytkownika danej substancji na toksyny.

Zgodnie z tą klasyfikacją, najmniej szkodliwe są “modern oral products”, czyli produkty doustne, do których należą saszetki. Kolejny poziom skali to e-papierosy i podgrzewacze tytoniu, a na szarym końcu plasują się wyroby do jego palenia.

Innymi słowy, w saszetkach nie znajdziemy żadnych innych dodatków, które, poza samą nikotyną, mogłyby stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia, bo jak wiadomo, nikotyna jest substancją psychoaktywną i uzależniającą. W przeciwieństwie do e-papierosów czy podgrzewaczy tytoniu, podczas ich używania nie wydziela się żaden aerozol z zapachem. Saszetki mogą więc być opcją dla tych, którzy cenią dyskrecję. Można ich używać w środkach komunikacji czy miejscach publicznych.

Saszetki nikotynowe: dyskretny zamiennik

Jak wygląda korzystanie z saszetek? Niewielki woreczek umieszczamy pomiędzy górną wargą a dziąsłem. Nikotyna zacznie uwalniać się pod wpływem ciepła i wilgoci wprost do organizmu. Wyrzut nikotyny następuje natychmiast, dzięki czemu palacz może liczyć na zaspokojenie głodu nikotynowego, nie narażając się jednocześnie na skutki palenia.