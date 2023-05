Jak poruszać się w niełatwym systemie ochrony zdrowia? Oto nawigator, który ci w tym pomoże

Każdy z nas kiedyś wchodzi w rolę pacjenta, a skomplikowany system ochrony zdrowia nie ułatwia poruszania się w nim. W internecie można wprawdzie znaleźć całą masę porad na ten temat, jednak nie wszystkie są wiarygodne. Rzecznik Praw Pacjent postanowił stworzyć prosty i praktyczny poradnik "Nawigator Pacjenta". Wersja online pozwoli na aktualizowanie informacji wraz z wchodzącymi zmianami.

Gdy wchodzisz w rolę pacjenta, pojawia się zwykle mnóstwo pytań o to, na co możesz liczyć w ramach składki zdrowotnej, jak i gdzie zrealizować skierowanie East News

Do jakiego lekarza potrzebne jest skierowanie i jak długo jest ważne? Jakie badania może zlecić lekarz POZ? Jaka opieka przysługuje po porodzie? Jak przygotować się do wizyty lekarskiej? - to tylko część pytań, jakie pojawiają się, gdy wchodzisz w rolę pacjenta lub opiekuna osoby chorej.

System opieki zdrowotnej nie jest łatwy i przyjazny, a podstawowa wiedza o tym, jak korzystać z przysługujących ci badań i leczenia przydaje się zwłaszcza w sytuacji, gdy przyjdzie ci mierzyć się z chorobą.

W internecie jest wprawdzie szereg informacji i porad o tym, jak radzić sobie w systemie ochrony zdrowia, jednak trudno zweryfikować to, które z nich są wiarygodne i pomocne, a które spowodują, że jeszcze trudniej będzie ci skorzystać z pomocy medycznej.

Podstawowe informacje w jednym miejscu

Stąd pomysł Rzecznika Praw Pacjenta przy współpracy Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, aby przygotować praktyczny poradnik dla pacjentów, ale także dla pracowników ochrony zdrowia, o tym, jak poruszać się w systemie ochrony zdrowia.

Nawigator Pacjenta to opracowanie w formie pytań i odpowiedzi. W prosty i zrozumiały sposób wyjaśnia skomplikowane kwestie, które często nurtują pacjentów poszukujących drogi do szybkiego uzyskania pomocy i skutecznego leczenia.

Odpowiada m.in. na pytania o to, jak działa podstawowa opieka zdrowotna, opieka szpitalna i specjalistyczna, a także opieka nad ciężarną i dzieckiem. W jasny sposób wyjaśnia zasady refundacji leków oraz wyrobów medycznych.

Znajdziesz tu też odpowiedzi na pytania odnośnie działania transportu sanitarnego i zaświadczeń lekarskich oraz opieki hospicyjnej. Z nawigatora dowiesz się także, jakie masz prawa jako pacjent, np. jakie badania profilaktyczne możesz wykonać.

– System ochrony zdrowia w Polsce nie jest prosty. Jest skomplikowany. Chcemy pacjentowi ułatwić poruszanie się po nim, aby wiedział, co mu przysługuje, jak może skorzystać z dobrodziejstw tego systemu. Nawigator Pacjenta ma w przystępny sposób pokazać to, jakie przysługują mu prawa, co robić w określonych sytuacjach jak np. urodzenie dziecka czy opieka nad chorym członkiem rodziny – podkreślał Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec na konferencji z okazji publikacji poradnika.

Co istotne, to poradnik aktualny, bo stworzony w wersji online i dostępny na stronie Rzecznika Praw Pacjenta. Wraz ze zmianami wdrażanymi w opiece zdrowotnej, będzie na bieżąco zmieniany.

Poradnik nie tylko dla pacjentów

To również źródło wiedzy dla pracowników placówek medycznych, do których pacjenci często zwracają się z pytaniami o to, co mają zrobić, aby skorzystać z określonych świadczeń opieki zdrowotnej.

Dr hab. n med. Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej podkreśla, że pracownicy ochrony zdrowia na co dzień mający kontakt z pacjentami, spotykają się z koniecznością tłumaczenia pacjentom m.in. kwestii skierowań, tego, jak przygotować się do wizyty, kwestii badań profilaktycznych, sytuacji, gdy pojawia się nowe dziecko w rodzinie.

Tymczasem lekarz czy pielęgniarka pracująca np. w POZ, najlepszą wiedzę ma na temat tego obszaru, a pacjenci pytają również o opiekę ambulatoryjną, hospitalizacje czy opiekę nad chorym członkiem rodziny. Stąd poradnik będzie pomocny także dla pracowników ochrony zdrowia, aby mogli oni odpowiedzieć pacjentom na podstawowe pytania.

Jak przyznała dr Mastalerz-Migas, zebranie w jednym miejscu w przystępnej formie tych informacji, było dużym wyzwaniem, ale udało się stworzyć "całkiem zgrabne opracowanie", w którym jest dużo przydatnych informacji.

Magdalena Kołodziej, Prezes Fundacji My Pacjenci zaznaczyła z kolei, że pacjenci bardzo często czują się zagubieni w systemie, nie wiedzą, gdzie z jakim problemem się zwrócić, więc taka publikacja jest jak najbardziej potrzebna.

Nawigator Pacjenta można znaleźć na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta. Do pacjentów trafią też ulotki o nawigatorze z kodem QR odsyłającym do poradnika.