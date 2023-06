W ciągu ostatniego roku Polska awansowała z ostatniego miejsca, jeżeli chodzi o dostęp do innowacyjnych terapii lekowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Jest lepiej, ale wyzwaniem pozostaje zbyt długi czas od rejestracji leku do objęcia go refundacją oraz ograniczenia populacji pacjentów, która ma dostęp do nowych terapii.





Jest lepiej, ale wciąż nie idealnie. Słodko-gorzki dostęp do innowacyjnych terapii

Beata Pieniążek-Osińska

