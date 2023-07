Konsekwencje niedoboru snu dla zdrowia i samopoczucia. W trosce o sen ważny jest ten element

Czy wiecie, że już jedna nieprzespana noc wystarczy, by kondycja w ciągu dnia uległa zauważalnemu pogorszeniu? To dlatego, że codziennie sen ma w sobie potężną moc – zdolność regeneracji zarówno ciała, jak i umysłu. I to na wielu poziomach. Jeśli więc notorycznie "zarywamy nocki", nastąpi kumulacja negatywnych efektów niedoboru snu dla naszego samopoczucia i zdrowia. Jak "organizacyjnie" zawalczyć o lepszy sen?

Temat istotnej roli snu w codziennym życiu oraz problemów zdrowotnych wynikających z jego niedoboru porusza kampania Samsung SleepWell ze smartwatchem Galaxy Watch5 w roli głównej. Kinga Howard / Unsplash

Konsekwencje niedoboru snu mogą być krótko- i długofalowe. Te pierwsze to przede wszystkim przewlekłe zmęczenie, zaburzenia pamięci i koncentracji, rozdrażnienie, co skutkuje obniżeniem efektywności w pracy czy szkole. Do tych drugich należą zaburzenia psychiczne (zmiany osobowości, depresja, różnego rodzaju uzależnienia) i rozwój chorób somatycznych (choroby serca, otyłość, cukrzyca, udar mózgu).

Za zaburzeniami snu (bezsenność, bezdech senny, koszmary senne, narkolepsja) stoją różne czynniki, od uwarunkowań genetycznych, przez zaniedbaną higienę snu (nieregularne pory snu, wieczorny kontakt z niebieskim światłem, brak ruchu, późne posiłki), do spraw psychospołecznych (stresogenne sytuacje życiowe np. bezrobocie, rozwód, bieda). Niezależnie od przyczyn każde zaburzenie snu obniża ogólną jakość życia.

Jak sprawdzić, czy nasz sen jest prawidłowy? Niby to proste, lecz istnieją mierzalne kryteria jakości snu. Do takich parametrów zalicza się: dobre samopoczucie w trakcie dnia, liczbę przespanych godzin (zmienna w zależności od wieku, o czym za chwilę), regularność, szybkość zasypiania (<30 min.), wybudzenia, wydajność snu (stosunek czasu przespanego do czasu spędzonego w łóżku >90 proc.) i zdrowy oddech podczas snu.

W kwestii liczby przespanych godzin jako miernika prawidłowego snu należy dodać, że zapotrzebowanie czasowe na sen zmienia się na różnych etapach życia. U młodych dorosłych (osoby w wieku 18–25 lat) za normę uchodzi spanie nawet do 11 godzin na dobę. W przypadku dorosłych (26–65 lat) średnie zapotrzebowanie na sen wynosi 7–9 godzin. Starszym osobom (>65 lat) wystarczy często 5-6 godzin snu.

Zdecydowanie warto, by każdy niezależnie od wieku, czy zdiagnozowanych chorób przyjrzał się swojemu snu. W monitorowaniu tej bardzo ważnej sfery życia pomogą tradycyjne narzędzia takie jak dziennik snu. Oczywiście, można pójść w bardziej nowoczesnym kierunku, a więc sięgnąć po inteligentne urządzenia np. smartfony i smartwatche, które oferują sprawdzanie wskaźników snu i aktywności w trakcie dnia.

Monitorowanie snu pozwoli nam odkryć, jak śpimy, ile czasu poświęcamy na sen i jaka jest jego jakość. Uzbrojeni w taką wiedzę będzie nam łatwiej wprowadzić stosowne korekty w trybie życia albo zasięgnąć odpowiedniej porady u specjalisty. O lepszy sen pomogą zadbać m.in. Samsung Galaxy Watch5 i Watch5 Pro, wyposażone w udoskonaloną technologię monitorowania snu smartwatch do zadań specjalnych.

Teraz najnowszej generacji inteligentny zegarek o południowokoreańskim rodowodzie jeszcze lepiej śledzi fazy snu użytkownika (czuwanie, lekki, głęboki, REM). Projektanci dołożyli też starań, by był bardziej wyczulony na jego/jej oddech, wykrywa więc chrapanie. Pomaga też w planowaniu pory i długości snu, a także oferuje zindywidualizowane wskazówki, posługując się 8. symbolami zwierząt reprezentujących typy snu.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat istotnej roli snu w codziennym życiu oraz problemach zdrowotnych wynikających z jego niedoboru, koniecznie zajrzyjcie na oficjalną stronę internetową kampanii Samsung SleepWell. W ramach tej kampanii Samsung przygotował we współpracy z ekspertami z Instytutu BezStresu m.in. kompleksowy poradnik dobrego snu.

Dostęp do tej bezpłatnej publikacji naukowej może uzyskać każdy/a. Wystarczy wypełnić formularz na stronie Zadbaj o jakość snu i wyrazić zgodę marketingową na otrzymywanie informacji handlowych w formie newslettera lub powiadomień push. Bezpłatny poradnik zawierający opis i wskazówki dotyczące zdrowego snu przyjdzie drogą mailową na podany w formularzu adres e-mail zgłaszającej się osoby.

Oprócz dostępu do opracowanego przez ekspertów poradnika każdy użytkownik/czka otrzyma rabat w wysokości do 150 zł na zakup wybranego Galaxy Watch5 lub Galaxy Watch5 Pro na stronie Samsung.com/pl. Kod rabatowy będzie można wykorzystać jednorazowo w terminie do 31 lipca 2023 roku. Więcej szczegółów na stronie kampanii SleepWell, na której umieszczono eksperckie artykuły, playlisty do zasypiania i promocje.