Popularne leki na cukrzycę, które wykupywane są też masowo jako środek na odchudzanie, trafiły pod lupę Europejskiej Agencji Leków. Specjalny Komitet zbada zgłoszenia dotyczące ewentualnego niepożądanego działania leków.

EMA bada sygnały o ewentualnych dodatkowych działaniach niepożądanych popularnych leków na cukrzycę i odchudzanie. East News.

Europejska Agencja Leków wydała specjalne oświadczenie dotyczące trwającego przeglądu agonistów receptora GLP-1.

Agoniści receptora GLP-1 to leki zwiększające wydzielanie insuliny po przyjętym posiłku i normalizujące glikemię.

Leki z grupy GLP-1 trafiły w Polsce do refundacji dla pacjentów z cukrzycą typu 2. Jednak w ciągu ostatnich miesięcy to leki, które zrobiły ogromną furorę wśród osób, które chcą zrzucić kilka lub kilkanaście kilogramów. Skutkiem działania tych leków jest bowiem także utrata masy ciała. Dotyczy to nie tylko rynku polskiego. Stąd ich rosnąca popularność w ostatnich miesiącach wśród osób, które na cukrzycę nie chorują. Leki te popularne są w całej Europie, a także w Stanach Zjednoczonych.

Pod lupę zdecydowała się wziąć ich działanie Europejska Agencja Leków. A konkretnie Komitet ds. Bezpieczeństwa EMA dokonuje właśnie przeglądu danych dotyczących ryzyka myśli samobójczych i myśli o samookaleczeniu podczas stosowania leków znanych jako agoniści receptora GLP-11, w tym leku Ozempic (semaglutyd), Saxenda (liraglutyd) i Wegovy (semaglutyd).

Przegląd został zainicjowany przez islandzką agencję leków w związku z doniesieniami o myślach samobójczych i samookaleczeniach u osób stosujących leki zawierające liraglutyd i semaglutyd. Dotychczas władze uzyskały i analizują około 150 raportów o możliwych przypadkach samookaleczenia i myśli samobójczych.

Jak podkreśla EMA, leki liraglutyd i semaglutyd są szeroko stosowane, a skorzystać z nich mogło do tej pory nawet ponad 20 milionów pacjentów przez co najmniej rok.

Nowe zdarzenie niepożądane do zbadania

"Nie jest jeszcze jasne, czy zgłoszone przypadki są związane z samymi lekami, czy z chorobami podstawowymi pacjentów lub innymi czynnikami" - informuje jasno EMA.

"Przegląd jest przeprowadzany w kontekście procedury sygnalizacyjnej. Sygnał to informacja o nowym zdarzeniu niepożądanym, które jest potencjalnie spowodowane przez lek, lub o nowym aspekcie znanego zdarzenia niepożądanego, który wymaga dalszych badań. Obecność sygnału niekoniecznie oznacza, że ​​dany lek spowodował dane zdarzenie niepożądane" - wyjaśnia EMA.

Jak przypomina, zachowania samobójcze nie są obecnie wymienione jako działanie niepożądane w drukach informacyjnych UE dla jakichkolwiek agonistów receptora GLP-1.

Kiedy poznamy wyniki przeglądu?

Przegląd produktów Ozempic, Saxenda i Wegovy rozpoczął się 3 lipca 2023 r. i został rozszerzony o innych agonistów receptora GLP-1.

EMA przewiduje, że przegląd ten zakończy się w listopadzie 2023 r.

Agencja przestrzega, aby leki te stosować zgodnie ze wskazaniami. "Podobnie jak w przypadku wszystkich leków, pacjentom i pracownikom służby zdrowia zaleca się stosowanie agonistów receptora GLP-1 zgodnie z zatwierdzoną informacją o produkcie. Pacjenci i pracownicy służby zdrowia powinni również zgłaszać władzom podejrzewane działania niepożądane" - przypomina EMA.

