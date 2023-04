Te leki znikają z aptek, bo działają też na odchudzanie. NFZ bierze pod lupę recepty z refundacją

Beata Pieniążek-Osińska

C horzy na cukrzycę jeżdżą po aptekach, szukając niezbędnych dla nich leków, bo te znikają z aptek w błyskawicznym tempie. Wykupują je w dużej mierze osoby bez cukrzycy, ale takie, które chcą schudnąć, bo utrata kilogramów to dodatkowy efekt leku. Oba leki są już na liście antywywozowej. Teraz Narodowy Fundusz Zdrowia bierze pod lupę recepty z refundacją na te środki, bo nie wszyscy mają do tego wskazania.