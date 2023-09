"Nie ma terminów na ten rok, a żeby się zarejestrować na przyszły rok, trzeba dzwonić po Trzech Królach" - to usłyszał w jednej z przychodni ankieter, badając dostęp do świadczeń zdrowotnych. To nie odosobniony przypadek. Pacjenci czekają miesiącami w kolejkach do specjalistów i na badania. Najnowszy raport fundacji Watch Health Care pokazuje, że mimo obietnic PiS dotyczących dobrej zmiany w tym zakresie, nic się nie zmieniło.





"Na ten rok nie ma już terminów" - możesz usłyszeć, gdy chcesz zapisać się do specjalisty na NFZ

Beata Pieniążek-Osińska

