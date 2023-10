L ekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) może zlecić ci więcej badań niż do tej pory. Zamiast odsyłać od razu do kardiologa, alergologa czy endokrynologa, to lekarz rodzinny skieruje cię na badania, które pozwolą na zdiagnozowanie problemów z tarczycą, cukrzycy czy nadciśnienia tętniczego. To element opieki koordynowanej. Zobacz, jakie badania diagnostyczne weszły w poszerzony zakres tych zlecanych przez lekarza POZ.





Te badania na NFZ zleci ci już lekarz POZ. Zobacz, co się zmieniło

Beata Pieniążek-Osińska

