Ta szczepionka od stycznia będzie refundowana. Zobacz dla kogo i przed czym może ochronić

Kolejna szczepionka dla dorosłych wejdzie od stycznia na listę leków refundowanych. Obecnie z refundacji dorośli mogą skorzystać przy szczepieniach zalecanych przeciwko grypie oraz przeciw pneumokokom. Teraz ta lista rozszerzy się o kolejną szczepionkę – przeciw półpaścowi. Kto wykupi szczepionkę ze zniżką?

Szczepionka przeciw półpaścowi będzie częściowo refundowana od stycznia. Dla kogo? Marek BAZAK/ East News

Dostępna od kilku miesięcy w Polsce szczepionka przeciw półpaścowi dla dorosłych będzie od stycznia refundowana. Dla kogo?

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt kolejnej listy leków refundowanych, która ma obowiązywać od stycznia 2024 r.

Co istotne, na nowym wykazie znalazła się szczepionka przeciw półpaścowi.

To produkt dla dorosłych, który chroni przed poważnymi powikłaniami choroby. A te pojawiają się nawet u co trzeciej osoby, która chorowała.

Jednym z najczęstszych jest neuralgia półpaścowa, czyli przewlekły piekący ból w miejscu, gdzie wcześniej była wysypka. W niewielu przypadkach pomagają leki przeciwbólowe. Chorzy z neuralgią cierpią tygodniami, a niektórzy miesiącami czy latami.

O ile kiedyś nie było żadnego sposobu, aby zapobiec zachorowaniu na półpasiec i ewentualnym powikłaniom, to od niedawna można skutecznie zabezpieczyć się i przed chorobą, i jej ewentualnymi groźnymi skutkami. Dostępne jest w Polsce (od marca 2023 r.) szczepienie przeciw półpaścowi dla dorosłych.

To tym bardziej istotne, że społeczeństwo się starzeje, a wraz z wiekiem nasz system odpornościowy słabnie. Już po 50. roku życia zaczyna gorzej radzić sobie z zagrożeniami. Właśnie wtedy zwykle aktywuje się pozostający dotychczas w uśpieniu w naszym organizmie wirus ospy wietrznej, jeżeli chorowaliśmy na nią wcześniej. Wirus ten wywołuje także półpaśca.

O ile młodsze pokolenia są szczepione przeciw ospie wietrznej, to te starsze nie miały takiej możliwości. Po przechorowaniu w dzieciństwie ospy wietrznej mają więc duże ryzyko zachorowania na półpasiec w wieku dorosłym, gdy odporność zaczyna naturalnie spadać, a układ immunologiczny zostaje osłabiony również przez inne choroby przewlekłe.

Eksperci rekomendują to szczepienie już po 50. roku życia oraz u osób z obniżoną odpornością.

Dla kogo szczepionka z refundacją?

Wprawdzie szczepionka znalazła się na projekcie nowego wykazu, jednak w ograniczonych wskazaniach, czyli nie dla wszystkich chętnych, będzie refundowana. Pozostałym osobom zostaje sfinansowanie szczepienia w całości z własnej kieszeni.

Kto zapłaci tylko połowę?

Szczepionkę z 50-procentową refundacją będą mogli wykupić ci pacjenci, którzy mają powyżej 65 lat i zwiększone ryzyko zachorowania na półpasiec.

Chodzi o osoby z:

przewlekłą chorobą serca,

przewlekłą chorobą płuc,

cukrzycą,

przewlekłą niewydolnością nerek,

wrodzonym lub nabytym niedoborem odporności,

uogólnioną chorobą nowotworową,

zakażeniem wirusem HIV,

chorobą Hodgkina,

jatrogenną immunosupresją,

białaczką,

szpiczakiem mnogim,

przeszczepem narządu litego,

reumatoidalnym zapaleniem stawów,

łuszczycą lub łuszczycowym zapaleniem stawów,

nieswoistym zapaleniem jelit,

zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa,

stwardnieniem rozsianym,

toczniem układowym.

Szczepionka jest dwudawkowa, a jedna dawka bez refundacji to wydatek ok. 800 zł. Może to stanowić barierę finansową dla części osób. Dzięki 50-procentowej refundacji ta forma profilaktyki będzie dostępna dla szerszej grupy.

Ochrona przed powikłaniami

Szczepienie chroni przed powikłaniami półpaśca, które u sporej grupy są na tyle dokuczliwe, że utrudniają normalne funkcjonowanie.

Chodzi głównie o najcięższe i najbardziej uciążliwe powikłanie, czyli neuralgię półpaścowa. To przejmujący ostry ból, który może utrzymywać się tygodniami, miesiącami, a nawet latami. Może to spotkać nawet co trzecią osobę chorującą na półpasiec.