Siostrzana pomoc pilnie potrzebna, żeby mamy miały czas na zdrowie

Anna Kaczmarek

Gorączka, bóle mięśni, katar to dla wielu mam żadna przeszkoda w tym, żeby pójść do pracy, oraz zajmować się domem i dzieckiem. Najgorsze, że nikogo to nie dziwi, ani nie bulwersuje, a powinno. Matki nie dając sobie prawa do odpoczynku, zadbania o siebie, w czasie przeziębienia czy grypy „pracują” na powikłania i długie chorowanie. Nie bez znaczenia jest też to, że zakażają innych. Dlatego powstała kampania „MAMY czas na zdrowie” zainicjowana przez firmę Haleon i fundację Share the Care.