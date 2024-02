Sztuczna inteligencja w medycynie. Co z tego może mieć pacjent?

Beata Pieniążek-Osińska

S ztuczna inteligencja to przyszłość medycyny. Jednak jeżeli damy jej do przeanalizowania śmieci, to wypluje też śmieci. Dlatego tak ważna jest jakość danych medycznych, które są zbierane i analizowane. Dane, na podstawie których tworzone są m.in. algorytmy, to "ropa i złoto naszego wieku". Co istotne, mogą wpłynąć na poprawę jakości opieki zdrowotnej. Dlatego Naczelna Izba Lekarska w dyskusji o reformie systemu ochrony zdrowia duży nacisk kładzie na to, aby zacząć właśnie od dobrej jakości danych i regulacji w tym obszarze.