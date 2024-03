Mały rekordzista miał 16 zębów do pilnego leczenia. I to były wszystkie jego zęby

Beata Pieniążek-Osińska

R ekordzista miał kilka lat i 16 zębów do leczenia. I to były wszystkie jego zęby. Stomatolodzy alarmują, że stan jamy ustnej dzieci w Polsce jest fatalny, a aktywną próchnicę diagnozuje się u 2/3 nieletnich. To efekt braku właściwej higieny, ograniczonego dostępu do leczenia, ale też sięgania po przekąski oraz słodkie i gazowane napoje. Akcja "Rozdajemy uśmiechy na zdrowie" to szansa na bezpłatny przegląd dla tysiąca dzieci i ewentualne niezbędne leczenie.