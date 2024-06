Jak rozpoznać czerniaka? Przyda się pięć pierwszych liter alfabetu

Alicja Jabłońska-Krzywy

S trażniczka miejska, nauczyciel WF-u, rolnik czy geodetka. Co łączy te wszystkie osoby? To przedstawiciele tylko kilku wybranych grup zawodowych, którzy przez większą część dnia pracują na zewnątrz. I podczas wykonywania codziennych obowiązków narażeni są na promieniowanie UV. A to jak wiemy, najważniejszy czynnik ryzyka zachorowania na czerniaka - złośliwy nowotwór skóry.