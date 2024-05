Gdzie kupisz pigułkę "dzień po"? NFZ opublikował mapkę z aptekami

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował mapę aptek, z którymi podpisał umowę na realizację pilotażu usług farmaceuty w zakresie zdrowia reprodukcyjnego. Chodzi o te apteki, w których farmaceuta wystawi receptę na pigułkę "dzień po" i wyda lek. To na razie ponad 430 aptek w całym kraju, ale wnioski wciąż można składać do NFZ.

W której aptece farmaceuta wystawi receptę na pigułkę "dzień po"? Jest mapa na stronie NFZ BSIP/ East News

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował mapę aptek, z którymi podpisał umowę na realizację pilotażu usług farmaceuty w zakresie zdrowia reprodukcyjnego. Pilotaż ruszył od początku maja i nabiera tempa.

Jak podkreśla NFZ, dostępność do antykoncepcji awaryjnej w ramach pilotażu jest zapewniona w całej Polsce, bo na mapie aptek, w których farmaceuta wystawi receptę na pigułkę "dzień po" jest ponad 430 aptek.

Wnioski o przystąpienie do programu apteki mogą składać w formie elektronicznej do NFZ cały czas, a umowy są podpisywane z kolejnymi aptekami na bieżąco. Wykaz jest więc aktualizowany codziennie.

Gdzie znajdziesz mapę?

Mapa aptek, z którymi Fundusz podpisał umowy na realizację programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego (antykoncepcji awaryjnej) pojawiła się w serwisie Ministerstwa Zdrowia i NFZ – pacjent.gov.pl

Dotychczas do pilotażu zgłosiło się blisko 770 aptek (dane na 24.05.2024), które złożyły wnioski lub już podpisały umowy z Funduszem.

Informacje o aptekach, które realizują pilotaż są podane w podziale na województwa.

Podane są nazwy oraz adresy aptek.

Jak zapewnia NFZ, w każdym regionie są apteki, które świadczą usługi farmaceuty w programie. Dlatego dostępność do antykoncepcji awaryjnej jest zapewniona w całej Polsce.

Patrząc na mapę najwięcej aptek zgłosiło się do pilotażu w Warszawie, w Poznaniu czy Katowicach. Są też regiony, jak wschodnia ściana, gdzie nawet w niektórych większych i średnich miastach, jak np. Giżycku, Ełku, Przemyślu czy Zamościu nie ma na razie takich placówek, a więc pacjentki będą musiały przejechać kilkadziesiąt kilometrów, aby ewentualnie skorzystać z recepty farmaceutycznej na pigułkę "dzień po" w ramach programu.

Jak skorzystać z programu?

Receptę na pigułkę "dzień po" nadal może wystawić lekarz, ale od maja także farmaceuta uczestniczący w programie pilotażowym. Program ma potrwać do 30 czerwca 2026 r.

Co zrobić by otrzymać receptę od farmaceuty? Trzeba zgłosić się do apteki, która podpisała umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Recepta na antykoncepcję awaryjną jest wystawiana w ramach porady farmaceutycznej; farmaceuta przeprowadza wywiad i ustala, czy wydanie leku jest uzasadnione i bezpieczne. Może zapytać m.in. o datę ostatniej miesiączki czy regularność cykli, a także o ewentualne choroby wątroby czy jelit.

Omawia też zasady przyjęcia pigułki "dzień po" oraz odpowiada na wszystkie pytania i wątpliwości. Jeżeli farmaceuta uzna zasadność wydanie takiego leku, to pacjentka otrzymuje receptę wystawioną przez farmaceutę i może zrealizować receptę na miejscu.

Cała porada odbywa się nie przy okienku, ale w odrębnym pomieszczeniu.