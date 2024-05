Dziś Światowy Dzień bez Papierosa. Dlaczego w ogóle palimy?

redakcja naTemat.pl

D ziś po papierosa i zapalniczkę sięgnie 8 mln Polaków. Dlaczego co roku o odstawieniu “dymka” trzeba nam przypominać? Odpowiedź jest prosta: bo nikotyna tak silnie uzależnia, że niewielu palaczy realnie rzuca nałóg. Ale, paradoksalnie, to nie jej należy bać się najbardziej. Wbrew powszechnemu mitowi – nikotyna, co zauważa WHO, nie jest rakotwórcza.