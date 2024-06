Anna Kaczmarek z naTemat z wyróżnieniem w konkursie "Kryształowe Pióra"

Anna Kaczmarek, redaktor naczelna sektora zdrowie w Grupie naTemat, została po raz kolejny doceniona w prestiżowym konkursie dla dziennikarzy "Kryształowe Pióra". Tym razem za odcinek prowadzonego przez nią podcastu "Zdrowie bez cenzury", który dotyczył kardiomiopatii.

Anna Kaczmarek, redaktor naczelna sektora zdrowie w Grupie naTemat, została po raz kolejny doceniona w prestiżowym konkursie dla dziennikarzy "Kryształowe Pióra" Fot. NaTemat

To już kolejna nagroda, która ląduje na koncie tej dziennikarki, z czego jesteśmy szczerze dumni.

W kwietniu br. Rada Naukowa Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych przyznała jej nagrodę "Zdrowe Pióro 2023" w kategorii Internet. W 2022 r. red. Kaczmarek otrzymała "Kryształowe Pióro" w kategorii "onkologia" w konkursie dla dziennikarzy "Kryształowe Pióra". W 2019 r. i 2020 r. zdobyła wyróżnienia w tym konkursie.

Jest laureatką wyróżnienia w konkursie "Sukces Roku 2017 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny" w kategorii "Lider Roku 2017 w Ochronie Zdrowia – media i PR” oraz "Sukces Roku 2022 w Ochronie Roku – Liderzy Medycyny" w kategorii "Lider Roku 2022 w Ochronie Zdrowia – media i PR" . W 2023 r. otrzymała od Koalicji dla Wcześniaka tytuł "Anioła Wcześniaków".

Wyróżniony podcast w tegorocznym konkursie "Kryształowe Pióra" to rozmowa z Agnieszką Wołczenko, prezeską Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń Eco Serce. Jest częścią cyklu stworzonego w ramach akcji "(Roz)poznaj kardiomiopatię". Nagrodzony odcinek podcastu można obejrzeć tutaj:

Tu zaś znajdziecie obszerny opis podcastu.

Anna Kaczmarek jest doświadczoną dziennikarką zdrowotną, która w naTemat pisze dla Was już od 9 lat. Aktualnie jest redaktor naczelną sektora zdrowie w Grupie naTemat. Wcześniej przez wiele lat pracowała w medycznym tytule branżowym. Jest prawdziwą ekspertką w swojej dziedzinie, to do niej często zwracają się o pomoc chorzy w trudnej sytuacji. Z wrażliwością i "po ludzku" opisuje historie związane z systemem ochrony zdrowia.

Od 4 lat jest także prowadzącą i autorka programu "Zdrowie bez cenzury", który na YouTube cieszy się sporą popularnością. Było to widoczne zwłaszcza w okresie pandemii koronawirusa, gdy internauci szukali rzetelnych i sprawdzonych informacji.

W tegorocznej edycji konkursu dla dziennikarzy "Kryształowe Pióra" pierwszą nagrodę oraz statuetkę otrzymało dziewięcioro dziennikarzy, jury przyznało także 23 wyróżnienia. W tym roku do Konkursu zgłoszono 289 materiałów w czterech kategoriach, wśród nich znalazły się artykuły prasowe i internetowe, audycje radiowe, a także materiały telewizyjne i podcasty.

Celem konkursu, jak podaje organizator, jest nagrodzenie dziennikarzy, którzy swoją pracą przyczynili się do budowania społecznej świadomości na temat zagrożeń związanych z coraz częstszymi chorobami, jakimi są choroby cywilizacyjne, m.in. choroby układu krążenia, depresja, nowotwór oraz cukrzyca, a także promowanie postaw prozdrowotnych i ograniczania, a nawet eliminacji, czynników ryzyka.

– Osiemnaście lat istnienia konkursu "Kryształowe Pióra" świadczy o niesłabnącej popularności dziennikarstwa związanego z tematyką zdrowotną, które nadal utrzymuje swoją pozycję na czele nowoczesnych trendów medialnych. W tworzonych materiałach uczestnicy konkursu wyrażają swoje zaangażowanie i pasję, dając dowód na to, że motywacje autorów nie ograniczają się jedynie do zdobycia nagrody.

W tegorocznej edycji mieliśmy okazję ocenić wiele doskonałych prac, cechujących się nie tylko wysoką wartością merytoryczną, ale także innowacyjnością i skutecznym przekazem. Konkurs przyciąga zarówno doświadczonych profesjonalistów, jak i młode talenty, które z determinacją starają się ukazać prawdę dziennikarską i zwiększać świadomość na temat chorób cywilizacyjnych.

– Zwycięskie prace promują wiedzę zdrowotną i inspirują do aktywności, stanowiąc nieoceniony wkład w naszą wspólną walkę z chorobami cywilizacyjnymi – podkreślił profesor Tomasz Grodzicki, wybitny specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, geriatrii i hipertensjologii, długoletni juror konkursu "Kryształowe Pióra".