Guz, ból kości, niewspółmierne do urazu złamania... Poznaj objawy mięsaków

Beata Pieniążek-Osińska

"Przeciętna wielkość wykrywanej zmiany nowotworowej wynosi aż 10 cm" - alarmują lekarze. To guzy większe niż piłka do tenisa, ale w przypadku mięsaków objawy mogą być mylące. Warto je znać i nie bagatelizować, bo choroba nowotworowa wcześnie wykryta może być skuteczniej leczona. Uważaj na guzy, ból kości i niewspółmierne do urazu złamania. To mogą być objawy mięsaka.