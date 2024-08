Jak długo pożyjesz w Polsce? Są nowe dane GUS. Idziemy na rekord

Idziemy na rekord. Przewidywana długość życia Polek i Polaków – jaką właśnie podał GUS za 2023 r. – jest najwyższa w historii. Po pandemii, gdy średnia ta skróciła się, teraz się wydłużyła i osiągnęła rekordowy wynik. Nie zmieniło się jedno: kobiety żyją dłużej od mężczyzn.

Na ile lat życia może liczyć dziecko urodzone w ubiegłym roku?

GUS opublikował najnowsze dane na temat trwania życia. Dane dotyczą ubiegłego roku.

W 2023 r. przeciętne trwanie życia mężczyzn w Polsce wyniosło 74,7 roku, natomiast kobiet 82 lata.

Oznacza to, że podobnie jak w innych krajach, umieralność wśród mężczyzn jest wyższa w porównaniu do kobiet. W 2023 r. różnica w przeciętnym trwaniu życia wyniosła 7,3 roku. Jednak ta różnica istniała zawsze.

Nowe dane GUS przyniosły jednak inne zaskakujące wnioski. Nie dziwi fakt, że zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn trwanie życia w zeszłym roku było wyższe niż przed pandemią.

Żyjemy coraz dłużej

Istotne jest jednak to, że idziemy na rekord i dane dotyczące przewidywanej długości życia są najwyższymi odnotowanymi w historii naszego kraju.

W porównaniu z 2022 r., trwanie życia wydłużyło się odpowiednio o 1,3 w przypadku mężczyzn i 0,9 roku w przypadku kobiet. Biorąc pod uwagę rok 1990 trwanie życia było wyższe o odpowiednio 8,5 i 6,8 roku.

Jak wynika z danych GUS, trwanie życia w 2023 r., zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn, było najwyższym odnotowanym w historii Polski.

Przeciętne dalsze trwanie życia 15-latkow wynosiło dla chłopca 60,1 roku, natomiast dla dziewczynki 67,4 roku. Z kolei średnie dalsze trwanie życia 45-latkow wynosiło 31,9 roku dla mężczyzn i 38,1 roku dla kobiet.

Jeżeli chodzi o noworodki urodzone w 2023 r., to przewidywana długość życia dla chłopca to 74,7 roku. Oznacza to, że gdyby przez całe życie mężczyzny urodzonego w 2023 r. warunki umieralności ludności nie uległy żadnym zmianom, to dożyłby on przeciętnie właśnie tego wieku.

Dane po pandemii

Analizując dane z ostatnich kilku lat nie można nie brać pod uwagę pandemii COVID-19, która w istotny sposób wpłynęła m.in. na umieralność i średnią długość życia.

Z powodu większej liczby zgonów z powodu COVID-19, trwanie życia w latach 2020 i 2021 uległo znacznemu skróceniu w porównaniu do 2019 r.; o 2,3 roku w przypadku mężczyzn oraz o 2,1 roku w przypadku kobiet.

W 2022 r. ta tendencja zaczęła się odwracać a trwanie życia ponownie wzrosło; w porównaniu do 2021 r. o 1,7 roku dla mężczyzn i 1,4 dla kobiet. Wciąż jednak w 2022 r. wyniki te były niższe niż w 2019 r.

Rok 2023 r. pozwolił odnotować kolejny wzrost długości trwania życia (do 74,7 roku dla mężczyzn i 82 lata dla kobiet). Wartości te w ubiegłym roku była zatem wyższe niż przed pandemią COVID-19, jak również najwyższe odnotowane w historii Polski.

Miasto czy wieś?

W 2023 r. przeciętne trwanie życia mężczyzn mieszkających w miastach wyniosło 75 lat. To więcej o 0,8 roku niż w przypadku mężczyzn mieszkających na wsi.

W przypadku kobiet było odwrotnie, bo to te mieszkające na wsi żyły dłużej niż te w miastach, choć różnica wyniosła tu zaledwie 0,1 roku, a średnie trwanie życia kobiet "miastowych" wynosiło 81,9 roku.

Gdzie żyjemy dłużej?

W zależności od tego, w jakim regionie Polski żyjesz, twoja przewidywana długość życia może się istotnie różnić. W przypadku mężczyzn, biorąc pod uwagę dane z 2023 r., ta różnica, porównując różne województwa może wynieść nawet 3 lata. Najkrótsze było oczekiwane trwanie życia mężczyzn w województwie łódzkim (73,2 roku), zaś najdłuższe w małopolskim (76,2 roku).

Zróżnicowanie to było niewiele mniejsze jeżeli chodzi o kobiety (2,5 roku), ale tu inne województwa wiodły prym jeżeli chodzi o najdłuższe i najkrótsze oczekiwane trwanie życia. W województwie śląskim było ono najkrótsze i wyniosło 81,1 roku, zaś najdłuższe było w województwie podkarpackim (83,6 roku).

Co ciekawe, w 2023 r., niemal we wszystkich województwach trwanie życia zarówno dla mężczyzn jak i kobiet było wyższe niż w 2019 r. Wyjątek stanowi zachodniopomorskie.

Polska na tle innych krajów

Jeżeli chodzi o przeciętne trwanie życia mężczyzn Polska (73,4 roku) zajmuje dość dalekie miejsce w zestawieniu 34 krajów europejskich uwzględnionych w analizie. Wyprzedzamy tylko Bułgarię, Serbię, Węgry, Rumunię, Łotwę i Litwę.

Nieco lepiej wypadamy w jeżeli chodzi o średnie trwanie życia kobiet. W Polsce wynosi ono 81,1 roku, co plasuje nas o cztery pozycje wyżej niż w przypadku panów. Wyprzedamy dodatkowo Albanię, Chorwację, Słowację i Turcję.

Wśród krajów europejskich liderem jeżeli chodzi o długość życia mężczyzn jest Liechtenstein (83 lata), Szwajcaria (81,8 roku) oraz Szwecja (81,7 roku). Na najkrótszy żywot mogą liczyć z kolei panowie na Łotwie (69,4 roku) oraz w Bułgarii (70,6 roku).

Wśród kobiet najdłuższe przeciętne trwanie życia odnotowano w Hiszpanii (85,9 roku) oraz Szwajcarii (85,5 roku), a najkrótsze w Bułgarii (77,9 roku) i Serbii (77,9 roku).