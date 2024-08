Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Wiele osób wierzy, że posiadacze stopy greckiej mają konkretne cechy osobowości i predyspozycje do wykonywania pewnych zawodów. Fot.123rf

Stopa grecka – odkrywam jej tajemnice

Co to znaczy, że ktoś ma stopę grecką? To fenomen anatomiczny, kształt stopy, w którym drugi palec jest nieznacznie dłuższy od największego, pierwszego palca, czyli palucha. Inaczej znana jako stopa Mortona, występuje u około 10-20 proc. populacji na świecie. Czy powinnam się czuć jak wybraniec?

Nazwa "stopa grecka" wywodzi się oczywiście ze starożytnej Grecji, gdzie w rzeźbach i malowidłach często przedstawiano stopy z dłuższym drugim palcem, co miało symbolizować harmonię i estetykę oraz idealne proporcje ciała.

Ten typ budowy stopy można zauważyć w wielu najpiękniejszych klasycznych rzeźbach, takich jak słynna "Wenus z Milo" czy "Dawid" autorstwa Michała Anioła.

Wdowieństwo, przywództwo i taniec, a wszystko przez stopę

Dziwnych mitów oraz ciekawostek na temat stopy greckiej jest naprawdę sporo. Tu wygrywa w przedbiegach mit o tym, że każda kobieta, która ma drugi palec dłuższy od pierwszego, zostanie wdową. Ja usłyszałam to w życiu kilkanaście razy, a moje palce u stóp naprawdę nie raz wzbudzały z tego powodu fascynację. Nie tylko u fetyszystów damskich stóp. I starszych, zabobonnych babinek.

W niektórych kulturach wierzy się, że, stopy to nie tylko narzędzie do poruszania się, ale także podpowiadacz wielu tajemnic naszej osobowości. A stopa grecka może wskazywać na osoby charyzmatyczne, energiczne i kreatywne, z cechami przywódczymi.

Dodatkowo takie osoby uważane są za ambitne, otwarte na nowe doświadczenia i dbające o relacje międzyludzkie. To ekstrawertycy, którzy czerpią z życia garściami.

Na jednym z portali przeczytałam, że zawsze mam jakieś zabawne plany lub zajęcia, którym mogę się oddać, a ludzie są przyciągani do mojej radosnej atmosfery jak ćma do płomienia. Toż to przecież cała ja! Zatem kto wie, może stopa grecka rzeczywiście skrywa pewne tajemnice naszej osobowości?

Istnieje również nieformalne przekonanie, że osoby ze stopą Mortona często odnajdują się w kreatywnych zawodach, takich jak sztuka, projektowanie czy marketing. Ich otwartość na nowe idee sprawia, że są lepszymi liderami i innowatorami.

Podobno grecka stopa predysponuje do uprawiania konkretnych dyscyplin sportowych, takich jak np. taniec czy gimnastyka, ponieważ to ułożenie stopy zapewnia lepszą równowagę i sprawność, co przekłada się na osiągnięcia tych, którzy je posiadają. Także zapraszam do tańca!

Czy stopa grecka może prowadzić do problemów zdrowotnych?

Posiadanie stopy greckiej nie jest problemem samym w sobie, jednak może wiązać się z pewnymi wyzwaniami zdrowotnymi. Najczęstszą dolegliwością jest tzw. "zespół Mortona", bolesne schorzenie, które objawia się uczuciem pieczenia, bólu lub drętwienia między drugim a trzecim palcem stopy.

Wynika ono z nacisku na nerwy między kośćmi śródstopia, co może prowadzić do powstawania stanów zapalnych. Ponadto krótszy palec środkowy może być bardziej narażony na urazy lub stany zapalne, a także na problemy z halluksami. Nie wiem, żadnego nie doświadczyłam.

Innym problemem mogą być trudności z dobraniem odpowiedniego obuwia. Osoby ze stopą grecką często odczuwają dyskomfort w standardowych butach, ponieważ ich konstrukcja nie uwzględnia tej anatomicznej anomalii.

To z kolei może prowadzić do przeciążeń stóp, powstawania odcisków, pęcherzy, a nawet deformacji palców. Dłuższy drugi palec może również zmieniać sposób rozkładu ciężaru ciała podczas chodzenia, co niekiedy skutkuje bólem kolan, bioder czy dolnego odcinka kręgosłupa.

W niektórych przypadkach dochodzi do zaburzenia postawy, co może wpływać na ogólną równowagę i sprawność ruchową.